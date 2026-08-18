Pronostico Atletico Madrid-Malaga: debutto con la neopromossa per il Cholo

Atletico Madrid-Malaga è una partita della prima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Inizia insolitamete di mercoledì il campionato dell’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, chiamato a fare meglio rispetto alla stagione precedente, in cui non solo non è riuscito a insidiare Barcellona e Real Madrid ma ha pure chiuso al quarto posto dietro al Villarreal, con tanto di finale di stagione all’insegna dell’anonimato. Per provare a colmare il gap con blaugrana e Blancos il club non ha certo badato a spese in questo mercato estivo, puntellando la rosa con gli arrivi di Lee, Romero, Hjulmand e Grimaldo e arrivando a sborsare circa 150 milioni di euro, in attesa di capire se Julian Alvarez verrà ceduto o meno (la corte del Barça sta diventando sempre più serrata).

Basterà per provare a lottare per il titolo e tornare a ricoprire il ruolo di terzo incomodo? Difficile fare previsioni. Il precampionato del Colchoneros, nel frattempo, non ha entusiasmato particolarmente, per quanto possano contare le amichevoli: vittorie con Getafe e Marsiglia, sconfitte con i due Manchester (United e City), senza mai tenere la porta inviolata.

Ad ogni modo la squadra di Simeone dà la sensazione di essere pronta a raccogliere i primi tre punti stagionali: l’esordio avverrà al Metropolitano con il neopromosso Malaga, di ritorno nel massimo campionato spagnolo dopo otto anni di attesa grazie alla cavalcata vincente nei playoff di Segunda Division, culminati con il trionfo nella doppia finale tutta andalusa con l’Almeria. Nel precampionato gli uomini di Juan Funes hanno perso solo una volta in cinque partite ma si sono imposti soltanto sull’Al-Arabi. Il tecnico dovrà certamente rivedere qualcosa dietro: nei cinque test il suo Malaga ha incassato ben 11 gol totali, mai meno di due a partita.

Tanti dubbi di formazione per Simeone: la presenza di Alvarez è in forse per via delle voci di mercato, mentre Sorloth verrà valutato a poche ore dal fischio d’inizio dopo l’infortunio rimediato la scorsa settimana. Rinviato l’esordio di Romero, appena arrivato da Londra sponda Tottenham. Dal 1′ invece i nuovi acquisti Grimaldo e Lee.

Come vedere Atletico Madrid-Malaga in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Malaga, valida per la prima giornata della Liga, è in programma mercoledì alle 21:00. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Il divario in termini di organico e l’impatto ambientale del Metropolitano spingono nettamente a favore dell’Atletico Madrid. Il Cholo Simeone vanta una tradizione d’esordio quasi impeccabile (una sola sconfitta al debutto in 14 stagioni intere) e vorrà indirizzare la contesa fin dai primi minuti per evitare brutte sorprese.

Per il Malaga la trasferta si prefigura come un battesimo di fuoco, aggravato dalle defezioni tra squalificati e infortunati in un reparto difensivo ancora da registrare. Ci si attende un dominio territoriale casalingo indirizzato verso un successo con un margine rassicurante. I Colchoneros non dovrebbero deludere all’esordio in una gara da almeno due gol totali, considerando anche le disattenzioni difensive mostrate dagli andalusi durante il precampionato.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Malaga

ATLETICO MADRID (3-4-1-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, Grimaldo; Lee Kang-in; Lookman, Julian Alvarez.

MALAGA (4-3-3): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Salinas; Rafa Rodriguez, Izan Merino, Dani Lorenzo; Larrubia, Chupe, Joaquin Munoz.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1