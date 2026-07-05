Pronostici Portogallo-Spagna: marcatore e tiri in porta

Pronostici Portogallo-Spagna: un ottavo di finale clamoroso in questo Mondiale. Ecco gli uomini decisivi

Un derby iberico clamoroso. Una partita che si prospetta bellissima e ricca di emozioni. Portogallo e Spagna scendono in campo con l’obiettivo di andare avanti.

Non sappiamo se c’è una squadra favorita realmente, ma noi siamo qui per fare delle scelte e crediamo che gli spagnoli, anche per la storia che li accompagna, abbiano qualcosa in più. Dei giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Non che dall’altra parte non ce ne siano, ma se in questo momento dobbiamo sceglierne uno lo scegliamo dalla parte spagnola. Andiamo a vedere le nostre scelte.

Pronostici Portogallo-Spagna: ecco le nostre scelte

Partiamo dal marcatore e decidiamo che possa essere Lamine Yamal. La sua nazionale ha bisogno delle sue giocate e nonostante la giovane età abbiamo già visto nel corso della sua carriera che nelle partite che contano non si nasconde. Un giocatore totale. Una rete la dovrebbe anche trovare.

Passiamo poi ai possibili tiratori in porta. C’è chi dice che Ronaldo potrebbe non toccarla, c’è chi dice che potrebbe essere decisivo. Noi optiamo per la seconda opzione: CR7 almeno due tiri nello specchio della porta dovrebbe riuscire a trovarli, senza dubbio. Un tiro in porta anche per Oyazarbal il giocatore che davvero fino al momento sta portando la croce. Chiudiamo con Mendes, sponda portoghese: il suo passo è clamoroso ed è quello che serve a questa squadra per cercare di abbattere le resistenze spagnole.

Quindi: Yamal marcatore plus, Oyazarbal over 0,5 tiri in porta plus, Ronaldo over 1,5 tiri in porta plus e Mendes over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 42,44 volte la posta.

13:00 Ottavo di finale lunedì ore 21:00 : Yamal marcatore, Oyazarbal 0,5, Ronaldo 1,5, Mendes 0,5