Pronostici Portogallo-Spagna: quasi ammoniti plus

Pronostici Portogallo-Spagna: una partita assai delicata con ottime possibilità di tensione. Le nostre scelte per i quasi ammoniti

Un derby è sempre un derby. E questo vale tantissimo visto che lunedì sera una tra Portogallo e Spagna tornerà a casa e saluterà la compagnia americana.

Come vi abbiamo raccontato nel nostro pronostico ci aspettiamo un match molto bloccato e pure con tantissima tensione in mezzo. E ci sono ovviamente dei giocatori che in tutto questo possono anche “spiccare” a differenza di altri. Insomma, in questo articolo, andiamo a vedere insieme chi sono quegli elementi che si possono o beccare un giallo durante la partita oppure commettere almeno due falli. Le scelte.

Pronostici Portogallo-Spagna, ecco le scelte

Partiamo dal Portogallo. E in questo caso andiamo a scegliere i due terzini. Cancelo da un lato e Nuno Mendes dall’altro. Non solo perché entrambi hanno sempre dimostrato di essere molto propensi alla fase offensiva (e quindi in fase di non possesso possono andare in difficoltà nel dover rientrare) ma anche perché si troveranno davanti degli uomini particolari che sicuramente li possono mettere in difficoltà. In poche parole dovrebbero andare a chiudere pure gli spazi che loro stessi lasceranno. E le ripartenze in qualche modo devono essere bloccate.

In casa Spagna, e sempre per lo stesso discorso, occhio a Cucurella. L’esterno è uno che attacca spesso lo spazio che ha di fronte e poi è costretto a rinculare per non lasciare le buche dietro. E questo lo costringe molto spesso a rendersi protagonista di interventi importanti. E poi tra le altre cose è anche uno spirito fumantino. Chiudiamo infine con Baena, attaccante di sinistra, ma tra tutti quelli che ci sono davanti è quello che dovrà maggiormente più degli altri dare una mano in fase difensiva.

Ricapitolando, quindi: Cancelo, Nuno Mendes, Cucurella e Baena quasi ammoniti plus, su GoldBet hanno un valore di 6,04 volte la posta.