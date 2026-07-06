Pronostici Svizzera-Colombia: quasi ammoniti plus

Pronostici Svizzera-Colombia: in questo articolo andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini cattivi del match

Non è una gara semplice da pronosticare. Ma almeno per quanto riguarda i quasi ammoniti plus Svizzera-Colombia può regalare sicuramente delle soddisfazioni.

Parliamo di due squadre sì molto tecniche, ma anche abbastanza fisiche che nel corso della prima parte del Mondiale non hanno mai rinunciato, quando c’è stato il bisogno, a randellare a destra e sinistra senza particolari pensieri. Parliamo quindi di un match che può venire incontro a quelle che sono le nostre “esigenze” in questo articolo. E adesso andiamo a vedere insieme quali sono le nostre scelte per i quasi ammoniti plus.

Pronostici Svizzera-Colombia, le nostre scelte

In casa Svizzera occhio a Freuler in mezzo al campo. Il centrocampista è messo lì, appunto, per fare la legna senza dimenticare di randellare e di prendere in primis i giocatori che si abbassano a ricevere palla. Parliamo di un elemento che non si discute per quanto riguarda le qualità caratteriali. Insieme a lui l’altro prescelte è Widmer: se la dovrà vedere in fase di marcatura con Luis Diaz, l’uomo peggiore di tutta la squadra colombiana.

Passiamo invece alla truppa sudamericana. Arias come interno di centrocampo oltre ad attaccare lo spazio che si crea davanti potrebbe regalare anche qualche fallo. Già successo nel corso di questo Mondiale e in una gara del genere che vale una vita per alcuni calciatori la tensione sarà altissima. L’altro elemento che scegliamo è Mojica. Il terzino sinistro (un cartellino giallo contro l’Uzbekistan) se la dovrà vedere contro Ndoye ma non solo. Il fallo tattico, con annesso cartellino o doppia infrazione, è davvero dietro l’angolo.

Ricapitolando: Arias, Mojica, Freuler e Vargas sono i quasi ammoniti plus. Al momento non ci sono quote nei bookmaker italiani.