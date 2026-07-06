Pronostici Champions League 7 luglio: si riparte con i turni di qualificazione

Champions League, con il Mondiale in pieno svolgimento iniziano i lunghi preliminari della massima competizione europea: le nostre scelte sulle gare del martedì.

Mentre il Mondiale 2026 è in pieno svolgimento e si appresta a entrare nella sua fase più calda tra colpi di scena e campioni stremati, l’Europa del calcio non si ferma e fa partire ufficialmente il primissimo tassello della Champions League 2026-27. A poco più di un mese dalla finale di Budapest che ha visto il PSG piegare l’Arsenal e firmare una storica doppietta, martedì 7 luglio tornano in campo i sogni di periferia.

Inizia la lunga trafila dei turni preliminari (andata del primo turno). In campo una costellazione di squadre misconosciute, campioni dei paesi più disparati d’Europa, pronte a darsi battaglia sotto il sole di luglio. Ecco l’analisi dettagliata e lo studio delle quote su alcuni match più interessanti proposti dal palinsesto.

Lettoni con più minuti nelle gambe

L’Ararat-Armenia si presenta ai preliminari dopo aver dominato la Premier League armena con 60 punti in 27 gare, festeggiando il terzo titolo nazionale della propria storia (il primo dopo sei anni di digiuno). Un cammino quasi perfetto in patria con 18 vittorie e appena 3 sconfitte. Di fronte, però, c’è un Riga FC che nel 2025 ha vinto la quarta Virsliga superando al fotofinish l’RFS. Il grande fattore qui è la condizione atletica: il campionato lettone è già ben oltre la metà del suo corso e gli uomini di Adrian Gula arrivano a questa sfida in piena forma fisica e con una striscia aperta di ben 21 partite senza sconfitte in tutte le competizioni (avendo inoltre chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco in 8 delle ultime 9 uscite). Il ritmo partita dei lettoni potrebbe fare la differenza in una gara d’andata molto combattuta.

Il Kauno Zalgiris si affaccia a quella che sarà la notte europea più importante della sua storia dopo aver conquistato, nel 2025, la prima storica A Lyga lituana. Il club ha mostrato una crescita costante (l’anno scorso ha raggiunto il terzo turno preliminare di Conference League), ma ha vissuto un vero e proprio terremoto estivo. Il tecnico dello scudetto, Eivinas Cerniauskas, ha lasciato la panchina a fine giugno e il croato Zeljko Sopicius è stato ingaggiato solo pochissimi giorni fa.

L’instabilità dei padroni di casa si scontrerà con la solidità del Drita. I campioni del Kosovo, al loro quinto titolo nazionale, vantano un’esperienza europea nettamente superiore: nella stagione 2025-26 sono stati la prima squadra kosovara a raggiungere il secondo turno di Champions League e a qualificarsi per i gironi di Conference. L’abitudine a questi palcoscenici e l’amalgama di squadra pendono nettamente a favore degli ospiti.

Duello Gibilterra-Andorra

Tra i match in programma martedì c’è un vero e proprio classico dei piccoli stati tra i gibilterrini del Lincoln Red Imps e gli andorrani dell’Inter Club d’Escaldes. Il Lincoln è il portabandiera indiscusso del calcio di Gibilterra: ha già assaporato i gironi di Conference League nella passata stagione. In panchina c’è la novità Pavon (ex Cadiz B), subentrato a maggio allo storico Bezares, ora segretario tecnico.

L’Inter d’Escaldes ha confermato il proprio dominio in Andorra vincendo il quinto scudetto, ma storicamente fa enorme fatica fuori dai propri confini (mai andato oltre il primo turno preliminare di Champions). L’anno scorso spaventò i rumeni dell’FCSB vincendo 2-1 in casa dopo il 3-1 di Bucarest, a dimostrazione che la squadra ha comunque un’identità offensiva. La maggiore esperienza europea del Lincoln Red Imps garantisce in ogni caso il favore del pronostico per l’andata, ma i gol non dovrebbero mancare.

Il glorioso FK Vardar torna ad assaporare l’aria della Champions League per la prima volta dalla stagione 2017-18. I nord macedoni debuttano alla Tose Proeski Arena forti di una stagione pazzesca (solo due sconfitte totali) e una striscia aperta di 7 vittorie consecutive. Nelle ultime 15 uscite, il Vardar ha viaggiato alla media spaventosa di 2.13 gol segnati a partita, subendo appena una rete nelle ultime otto. A Skopje sbarca però un KuPS caldissimo: i finlandesi guidano la Veikkausliiga in piena estate (30 punti in 15 gare) e arrivano dal roboante 4-0 rifilato in trasferta all’HJK Helsinki. Sebbene il Vardar sia favorito dal fattore campo e dalla spinta emotiva del ritorno in coppa, la qualità offensiva del KuPS è fuori discussione e può far saltare il bunker macedone. La linea dell’Over 1.5 appare decisamente cautelativa e probabile.

Equilibrio tra Borac e Levski?

Il Borac Banja Luka ha trionfato nel campionato bosniaco con quattro giornate d’anticipo e si gode i vantaggi del fattore campo e di un miglior coefficiente UEFA. Squadra estremamente pragmatica e solida, cercherà di addormentare il ritmo per capitalizzare al massimo l’andata in casa.

Di fronte c’è un Levski Sofia reduce da un trionfo storico. Ha spezzato un digiuno durato 17 anni, vincendo la Parva Lega bulgara dopo un’epopea segnata da spettri di fallimento societario. Il Levski ha un ottimo potenziale offensivo (71 gol nell’ultimo campionato), ma la gestione europea in trasferta del tecnico Julio Velazquez (ex Udinese) è ancora tutta da testare a questi livelli di pressione. Ci si attende una gara d’andata bloccata, spigolosa e tattica.

Chiudiamo il nostro pastone nell’affascinante cornice delle Isole Fær Øer. Gli ospiti lussemburghesi del Bissen si presentano a questo appuntamento in uno stato di forma scintillante. Cinque vittorie di fila alle spalle e una sola sconfitta nelle ultime 12 partite disputate in tutte le competizioni.

Tuttavia, sottovalutare il Klaksvik tra le proprie mura è assai pericoloso. I faroesi hanno accumulato una grandissima esperienza nelle rotazioni dei preliminari UEFA e sanno come trasformare il proprio campo in una trappola di vento e intensità. Il Bissen sta meglio fisicamente e secondo noi troverà la via del gol, ma l’orgoglio e l’abitudine al palcoscenico del Klaksvik rimetteranno le cose in parità.

Champions League: possibili vincenti

Riga FC o pareggio (in Ararat Armenia-Riga FC)

Drita o pareggio (in Kauno Zalgiris-Drita)

Lincoln Red Imps o pareggio (in Lincoln Red Imps-Inter Club d’Escaldes)

Le partite da almeno due gol complessivi

Lincoln Red Imps-Inter Club d’Escaldes

Vardar-KuPS

Champions League: la partita da almeno un gol per squadra

Klaksvik-Bissen

La partita da meno di tre gol complessivi

Borac Banja Luka-Levski Sofia

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