Pronostico Monza-Empoli: la testa è solo ai playoff

Monza-Empoli è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Incredibile ma vero. Il Monza ha sciupato la scorsa settimana, perdendo in casa del Mantova, la possibilità di prendersi la promozione diretta. No, stavolta non ci sono possibilità di miracoli: il Frosinone in casa si può prendere il lusso anche di pareggiare e quindi la testa della squadra di Bianco è solo ai playoff.

Si è creata, quindi, tra le altre cose, anche una situazione abbastanza positiva per l’Empoli. Sì, se i padroni di casa avessero avuto l’opportunità del match-point allora le cose per i toscani sarebbero state discretamente brutte. Ma adesso c’è pure la possibilità, sfruttando le notizie nel caso che dovrebbero arrivare da Frosinone, di cercare e trovare il colpaccio esterno e quindi prendersi la salvezza diretta.

Crediamo sia molto plausibile questa cosa, onestamente. Perché il Frosinone come detto dovrebbe chiudere i giochi molto presto e quindi negare ogni possibilità di speranza al Monza. E quando i giochi dall’altro lato saranno fatti, allora si potrebbero aprire qui. E l’Empoli sogna il colpaccio.

Come vedere Monza-Empoli in diretta tv e in streaming

Monza-Empoli in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Allora, la cosa certa: entrambe troveranno il gol. Poi nel caso da Frosinone dovessero arrivare notizie negative per il Monza, occhio al colpo esterno dell’Empoli che potrebbe prendersi la salvezza diretta con tre punti.

Le probabili formazioni di Monza-Empoli

MONZA (3-4-1-2): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Dentello Azzi; Colpani, Cutrone; Petagna.

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Guarino, Romagnoli, Lovato; Candela, Magnino, Yepes, Haas, Ceesay; Nasti, Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2