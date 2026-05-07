Pronostico Reggiana-Sampdoria: una vittoria per salutare

Reggiana-Sampdoria è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico
Per la Reggiana è finita nei peggiore dei modi, con la retrocessione. Ora, aritmeticamente non è ancora detto nulla, ma ci pare impossibile che questa squadra possa riuscire a prendersi i playout. Certo, sarebbe importante almeno provarci, vincendo contro una Samp che ormai ha raggiunto il proprio obiettivo e pensa solo alla prossima stagione. E questo fatto crediamo succederà.
A tre punti dai playout ma con il Bari al quale basta un punto per esserne certo. Poi ci sono anche le altre squadre in mezzo, quindi è evidente che dentro la Reggiana nel corso di questa settimana sia già iniziata la preparazione della prossima annata in terza serie. La Samp invece, da quando si è insediato Lombardo in panchina, è riuscita a tirare fuori delle cose positive che almeno rispetto all’anno scorso hanno permesso di non essere con l’acqua alla gola fino all’ultimo minuto.
Per gli ospiti, quindi, è solo una gita. Mentre per la Reggiana seppure in una percentuale davvero minima, quasi inqualificabile, esiste ancora la possibilità di andare agli spareggi. Serve un miracolo. Ma per alimentarlo serve anche una vittoria interna che dovrebbe, secondo il nostro avviso, arrivare.
Come vedere Reggiana-Sampdoria in diretta tv e in streaming
Reggiana-Sampdoria in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria della Reggiana è quotata 3.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.95 su Goldbet, Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
La Serie B ha emesso un solo verdetto ufficiale al momento ed è il Venezia in Serie A. Ora, come spiegato prima, per la Reggiana è quasi impossibile riuscire a prendersi la salvezza, ma intanto salutare con una vittoria è l’obiettivo.
Le probabili formazioni di Reggiana-Sampdoria
REGGIANA (4-3-2-1): Micai; Libutti, Vicari, Mateus, Bonetti; Bertagnoli, Belardinelli, Portanova; Lambourde, Girma; Gondo.
SAMPDORIA (4-3-3): Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Henderson, Ricci, Abildgaard; Begic, Brunori, Cherubini.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus