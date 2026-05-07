Pronostici Copa Libertadores 8 maggio: tanta voglia di “vendetta”

Copa Libertadores, il Flamengo campione in carica chiude la quarta giornata spalmata su tre giorni. Il Mengao punta a ipotecare primo posto e qualificazione in Colombia.

L’ultimo atto di questa intensa quarta giornata di Copa Libertadores mette in palio punti pesanti per la sopravvivenza continentale. Dai campioni in carica del Flamengo, pronti a blindare il primato in Colombia, fino agli equilibri precari dei gironi più combattuti: la notte sudamericana promette battaglie tattiche e verdetti imminenti.

Il Flamengo di Leo Jardim sbarca a Medellin con un obiettivo chiaro: chiudere la pratica qualificazione e ipotecare il primato nel gruppo A. Dopo due pareggi tra campionato e coppa che hanno fatto storcere il naso ai tifosi, i detentori del titolo affrontano un Independiente già travolto 4-1 all’andata.

I colombiani sono in crisi nera (11esimo posto in campionato e finale di coppa persa), mentre il Mengão vanta una potenza di fuoco impressionante dalla cintola in su, con giocatori come Paquetà, Pedro e Samu Lino. Secondo noi i rossoneri, oltre a prendersi i tre punti, in Colombia segneranno molto probabilmente almeno un paio di gol: la truppa di Jardim ha realizzato più di 2,5 reti in 7 delle ultime dieci partite e la difesa del DIM è fragile e difficilmente reggerà l’urto dei brasiliani, decisi a volare a +6 sulla terza in classifica.

Nel gruppo G, i fari sono puntati su Mirassol-LDU Quito. In un girone dove regna l’anarchia (tre squadre a quota 6 punti), i brasiliani cercano riscatto dopo il 2-0 rimediato in Ecuador. Nonostante quel KO, il Mirassol all’andata dominò il gioco (61% di possesso e 18 tiri). Stavolta, al livello del mare e galvanizzati dal successo sul Corinthians, i padroni di casa hanno tutto per ribaltare l’inerzia. L’1 è abbastanza invitante: Il fattore campo e la ritrovata precisione sotto porta saranno le chiavi per superare un LDU meno brillante fuori dalla “comfort zone” delle alture.

Le previsioni sulle altre partite

Situazione assurda nel gruppo B: quattro squadre a 4 punti. Il Coquimbo Unido deve assolutamente reagire al pesante 0-3 incassato la scorsa settimana in casa del Tolima, un risultato bugiardo che non rispecchia l’equilibrio visto in campo fino all’ora di gioco.

I cileni ospitano l’Universitario, reduce dal pirotecnico 4-2 sul Nacional ma storicamente vulnerabile in trasferta. Il Coquimbo ha già battuto i peruviani a Lima (2-0) e punta sulla solidità casalinga del Francisco Sanchez Rumoroso. Ci aspettiamo una gara tesa e bloccata, dove il Coquimbo cercherà di non scoprirsi troppo contro un Universitario che, pur essendo in forma, subisce troppi gol.

Chiudiamo con il gruppo E e la vibrante sfida tra Platense e Penarol. Gli argentini sono ormai a un passo dalla qualificazione, mentre il “Manya” uruguaiano sta vivendo un incubo (0 vittorie nelle ultime 7 partite). Il Platense è un maestro del basso punteggio: Under 3.5 in 14 gare casalinghe consecutive e quasi sempre 0-0 o 1-0 nei primi tempi. I Calamares oltretutto hanno bisogno di punti per dimenticare i guai in campionato (tre sconfitte di fila e neanche una vittoria da febbraio) e si affideranno alla loro disciplina tattica tra le mura amiche per imbrigliare un Penarol in crisi d’identità e povero di idee offensive.

Copa Libertadores: possibili vincenti

Coquimbo Unido o pareggio (in Coquimbo Unido-Universitario de Deportes)

Mirassol (in Mirassol-LDU Quito)

Flamengo (in Independiente Medellin-Flamengo)

La partita da almeno due gol complessivi

Independiente Medellin-Flamengo

Le partite da meno di tre gol complessivi

Platense-Penarol

Coquimbo Unido-Universitario de Deportes

Comparazione quote

La vittoria del Mirassol è quotata a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” in Platense-Penarol è quotato invece a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

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