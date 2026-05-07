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Pronostico Frosinone-Mantova: meritano la Serie A

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Frosinone-Mantova è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico 

La festa è pronta dalla scorsa settimana. Basta un punto al Frosinone in casa contro il Mantova per festeggiare la promozione in Serie A. Crediamo che non ci sia traguardo più meritato di questo: contro ogni pronostico, e contro squadroni clamorosi, i ciociari hanno fatto una stagione da dieci e lode. Merito di un tecnico che ci ha creduto da subito e di un gruppo che ha subito seguito il proprio allenatore.

Pronostico Frosinone-Mantova
Pronostico Frosinone-Mantova: meritano la Serie A (Profilo Instagram Frosinone) – Ilveggente.it

Stirpe tutto esaurito. Giustamente. Non c’è un biglietto. Tutti a spingere una squadra che all’inizio dell’anno sembrava destinata ad un campionato anonimo. E invece, il pallone, regala un’altra bellissima storia. Ora, gli ospiti non hanno niente da chiedere anche perché i playoff sono molto complicati (Avellino e Cesena le proprie partite le dovrebbero vincere) e quindi cercheranno solamente di non prendere tanti gol. Il Frosinone si sta preparando come se dovesse affrontare una finale sapendo di non poter sbagliare. E Alvini chiuderà il miracolo. Non ci possono essere davvero dubbi, anche per via di quello che è stato il cammino interno del Frosinone in questa stagione, su come finirà questa partita.

Come vedere Frosinone-Mantova in diretta tv e in streaming

Frosinone-Mantova in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Serie A per il Frosinone grazie alla vittoria sul Mantova. Una gara che non sarà mai in discussione. Ci sarà la solita tensione iniziale, ma nel momento in cui i ciociari la sbloccheranno inizierà la festa.

Le probabili formazioni di Frosinone-Mantova

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Calo, Cichella, Gelli; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Dembele, Cella, Castellini; Maggioni, Trimboli, Kouda, Benaissa; Marras, Ruocco; Mancuso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

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