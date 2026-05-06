Pronostici Aston Villa-Nottingham Forest: marcatore e tiri in porta

Pronostici Aston Villa-Nottingham Forest, all’andata a sorpresa i Garibaldi Reds si sono aggiudicati il primo round. Emery ora è chiamato a una non semplice rimonta.

L’Aston Villa di Unai Emery è chiamato alla grande rimonta dopo il passaggio a vuoto del City Ground, dove un rigore di Chris Wood ha regalato il primo round al Nottingham Forest.

Per lo specialista basco, capace di sollevare l’Europa League per ben quattro volte in carriera, il fattore campo rappresenta l’ancora di salvezza. In questa edizione della competizione, infatti, i Villans hanno trasformato il proprio stadio in un fortino inespugnabile, vincendo ogni singola partita disputata tra le mura amiche.

Di fronte, però, ci sarà un Forest in uno stato di grazia assoluto. La squadra di Vitor Pereira non conosce sconfitta da ben dieci partite. E, con la salvezza in Premier League ormai virtualmente blindata, può riversare ogni energia nel sogno della finale di Istanbul. Sarà una battaglia tattica tra l’ossessione per il controllo di Emery e la ritrovata solidità difensiva dei Garibaldi Reds. Che da due mesi non concedono più di una rete a partita e che puntano a difendere con le unghie quel prezioso vantaggio minimo conquistato all’andata.

Emery punta su Watkins per la rimonta

Quando il gioco si fa duro, Emery si affida al suo uomo migliore. Ollie Watkins è il capocannoniere dell’Aston Villa in questa Europa League con 4 gol messi a referto. L’ex Brentford rappresenta il terminale offensivo ideale per scardinare la resistenza del Forest.

L’attaccante inglese quest’anno ha già dimostrato di sapere come impensierire difesa dei Reds, avendo segnato nel 3-1 di ottobre in campionato. In una serata dove il Villa dovrà giocare costantemente nella metà campo avversaria, la sua capacità di smarcamento e la sua freddezza sotto porta saranno le chiavi per ribaltare l’1-0 dell’andata.

Passando ai potenziali tiratori, l’Europa League sembra essere diventata il giardino di casa per Igor Jesus, autore di ben 7 reti nella competizione. All’andata, agendo quasi (o da seconda punta) da trequartista nel 4-4-1-1, è stato tra i più attivi con 3 conclusioni totali. La sua posizione tra le linee mette in crisi la mediana di Emery. E ci aspettiamo che riesca a centrare lo specchio della porta almeno una volta grazie ai suoi inserimenti puntuali.

Consigliamo la medesima scommessa per Morgan Rogers, ormai una certezza. È stato l’uomo più pericoloso dei Villans nel match d’andata, accumulando quattro conclusioni totali. Parliamo del giocatore con la media tiri più alta della squadra in coppa (1.7 a partita) e la sua fisicità, unita alla tecnica, lo rende un pericolo costante sia dalla distanza che dentro l’area. Con il Villa in proiezione offensiva, il suo contributo al tiro è una sicurezza.

Per i Villans, infine, qualche pericolo arriverà sicuramente da destra, come all’andata. Posizionato sulla fascia, Omari Hutchinson ha la tendenza ad accentrarsi per liberare il sinistro. E una settimana fa è andato vicinissimo al gol con 3 tiri (di cui 2 in porta). La sua rapidità nel breve potrebbe costringere la difesa del Villa a concedergli lo spazio per la conclusione almeno un paio di volte nel corso dei novanta minuti.

Quindi, ricapitolando: Watkins marcatore plus, Igor Jesus over 0,5 tiri in porta plus, Rogers over 0,5 tiri in porta plus e Hutchinson over 1,5 tiri totali plus, su GoldBet hanno un valore di 9,80 volte la posta.