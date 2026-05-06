Pronostico Entella-Carrarese: il sogno si può realizzare

Entella-Carrarese è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

I sogni sono fatti per essere realizzati. E il sogno mai nascosto dell’Entella è quello di prendersi la salvezza diretta al primo anno di Serie B. La classifica ci dice che si può fare.

I liguri non sono padroni del proprio destino, perché devono vincere contro una Carrarese che ormai da chiedere non ha più nulla e sperare che almeno una delle due che sta davanti e che potrebbe essere risucchiata nei playout perda. In ogni caso, l’Entella, alla fine della stagione regolare avrà comunque un’altra possibilità di salvezza visto che i playout, almeno, sono certi.

Ma queste partite con una squadra che ha da chiedere e un’altra che sogna solo le vacanze, sono destinate a finire in un solo modo e tutti sappiamo quale potrebbe essere. L’Entella si prenderà senza dubbio questi tre punti che si possono rivelare decisivi. In campo si gioca, in panchina davanti ai monitor per capire se festeggiare o meno.

Come vedere Entella-Carrarese in diretta tv e in streaming

Entella-Carrarese in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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La vittoria dell’Entella è quotata 1.73 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.85 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Padroni di casa vincenti contro una Carrarese salva e che ha la testa al mare.

Le probabili formazioni di Entella-Carrarese

ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Franzoni, Squizzato, Benedetti, Di Mario; Cuppone, Debenedetti.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Illanes, Oliana; Zanon, Parlanti, Schiavi, Hasa, Belloni; Abiuso, Torregrossa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1