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Pronostico Cesena-Padova: Cole chiude con una vittoria

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Cesena-Padova è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico 

Una vittoria per chiudere la stagione, forse. Sì, perché il Cesena, oltre a vincere in casa contro un Padova salvo, può sperare e sognare di andare ai playoff visto che è a pari punti con l’Avellino. Certo, è complicato, perché i campani sono padroni del proprio destino e giocano una partita semplice sulla carta, ma abbiamo visto nel turno precedente come le sorprese siano dietro l’angolo.

Pronostico Cesena-Padova
Pronostico Cesena-Padova: Cole chiude con una vittoria (Profilo Instagram Cesena) – Ilveggente.it

Cole in ogni caso si prenderà la vittoria. La sua avventura sulla panchina del Cesena continuerà anche la prossima stagione e avrà il modo di lavorare con serenità durante l’estate per preparare l’annata. Dall’altro lato il Padova, grazie all’affermazione su calcio di rigore contro il Pescara, ha brindato con un turno d’anticipo alla permanenza. Di energie non ce ne stanno più, soprattutto sotto l’aspetto mentale visto che gli abruzzesi hanno prima sbagliato un tiro dagli undici metri che poteva ribaltare tutto. E invece la fortuna ha girato nella gara più importante, permettendo appunto di essere salvi.

E senza energie di partite non se ne vincono. E il Cesena si prenderà questi tre punti salutando con una vittoria (nella peggiore delle ipotesi) il proprio pubblico.

Come vedere Cesena-Padova in diretta tv e in streaming

Cesena-Padova in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

La vittoria del Cesena è quotata 1.58 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL è a 1.75 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

La vittoria del Cesena non può essere messa in discussione in nessun modo. E la quota è abbastanza alta, d’altronde, per poterla inserire anche senza chissà quale pensiero.

Le probabili formazioni di Cesena-Padova

CESENA (4-2-3-1): Siano; Ciofi, Zaro, Mangraviti, Frabotta; Berti, Bisoli; Ciervo, Shpendi, Olivieri; Cerri.
PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Belli, Villa, Pastina; Capelli, Fusi, Crisetig, Varas, Favale; Bortolussi, Caprari.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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