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Pronostico Catanzaro-Bari: vittoria e speranza

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Catanzaro-Bari è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico 

Ci pare abbastanza evidente che questo ultimo turno del campionato di Serie B, che si sta chiudendo in maniera entusiasmante, sia destinato soprattutto a quelle squadre che hanno ancora degli obiettivi da raggiungere. E una di queste squadre è sicuramente il Bari.

Pronostico Catanzaro-Bari
Pronostico Catanzaro-Bari: vittoria e speranza (Profilo Instagram Bari) – Ilveggente.it

La vittoria contro l’Entella della scorsa settimana ha permesso ai galletti di sfruttare tutti gli altri risultati e di essere, almeno quasi sicuri, di disputare i playout. Basta un punto per andare agli spareggi per la permanenza in cadetteria e, sul campo di un Catanzaro che pensa ai playoff da un paio di settimane, le motivazioni faranno la differenza. Ma non solo: gli ospiti, in caso di vittoria, potrebbero anche riuscire a salvarsi in maniera diretta se dovessero arrivare delle notizie positive dagli altri campi, e non è un fattore da sottovalutare questo.

Come detto le motivazioni pendono tutte verso i pugliesi. La squadra di Aquilani se l’è giocata a Palermo – perdendo – ma non vuole rischiare nulla in vista dei playoff. Quindi ci aspettiamo un ampio turnover, intanto, e poi le fatiche accumulate nel corso dell’anno si faranno sentire.

Come vedere Catanzaro-Bari in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Bari in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Crediamo che il Bari stia preparando questa partita come una vera e propria finale. Al Catanzaro, invece, importa poco. Ecco perché non è da escludere una vittoria esterna, dentro una gara da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Bari

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Felipe Jack; Favasuli, Pompetti, Pontisso, Di Francesco; Oudin, Nuamah; Pittarello.
BARI (4-3-1-2): Cerofolini; Dickmann, Odenthal, Mantovani, Dorval; Braunoder, Esteves, Piscopo; Pagano; Moncini, Rao.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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