Pronostico Avellino-Modena: Ballardini completa l’opera

Avellino-Modena è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico
Chiamato in causa per portare l’Avellino ad una salvezza tranquilla visto che in quel momento i campani stavano rischiando, Ballardini nell’ultima gara di campionato contro il Modena vuole completare l’opera, vale a dire prendersi i playoff.
E non ci sono dubbi sul fatto che i padroni di casa ci riusciranno per un motivo semplice: il Modena di Sottil, con la vittoria nel turno precedente, ha conquistato la sesta posizione in classifica. Non ha nessuna possibilità né di migliorarla né di peggiorarla. Insomma, questa partita gli ospiti la giocano solamente perché lo devono fare. Le motivazioni invece in casa Avellino non mancheranno perché ci sono tre squadra a 46 punti. E solamente un’affermazione permetterebbe a Ballardini di andare agli spareggi per la promozione.
E allora ecco che si apre lo scenario di giocare ancora per qualcosa di unico: certo, le possibilità di andare avanti sono poche – tra Palermo, Catanzaro e presumibilmente Monza la Serie A rimane complicata – ma sognare non costa nulla. E allora la partita ci pare possa essere abbastanza indirizzata.
Come vedere Avellino-Modena in diretta tv e in streaming
Avellino-Modena in programma venerdì alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dell’Avellino è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.85 su Goldbet, Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
In una gara nella quale solamente una squadra ha motivazioni, non vediamo come non possa finire appunto con un’affermazione dell’Avellino che festeggerà la conquista dei playoff.
Le probabili formazioni di Avellino-Modena
AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancelotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Patierno, Russo.
MODENA (3-5-2): Pezzolato; Tonoli, Nador, Nieling; Zanimacchina, Massolin, Santoro, Pyythia, Zampano; De Luca, Mendes.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus