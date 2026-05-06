Pronostico Avellino-Modena: Ballardini completa l’opera

Avellino-Modena è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Chiamato in causa per portare l’Avellino ad una salvezza tranquilla visto che in quel momento i campani stavano rischiando, Ballardini nell’ultima gara di campionato contro il Modena vuole completare l’opera, vale a dire prendersi i playoff.

E non ci sono dubbi sul fatto che i padroni di casa ci riusciranno per un motivo semplice: il Modena di Sottil, con la vittoria nel turno precedente, ha conquistato la sesta posizione in classifica. Non ha nessuna possibilità né di migliorarla né di peggiorarla. Insomma, questa partita gli ospiti la giocano solamente perché lo devono fare. Le motivazioni invece in casa Avellino non mancheranno perché ci sono tre squadra a 46 punti. E solamente un’affermazione permetterebbe a Ballardini di andare agli spareggi per la promozione.

E allora ecco che si apre lo scenario di giocare ancora per qualcosa di unico: certo, le possibilità di andare avanti sono poche – tra Palermo, Catanzaro e presumibilmente Monza la Serie A rimane complicata – ma sognare non costa nulla. E allora la partita ci pare possa essere abbastanza indirizzata.

Come vedere Avellino-Modena in diretta tv e in streaming

Avellino-Modena in programma venerdì alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Avellino è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.85 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

In una gara nella quale solamente una squadra ha motivazioni, non vediamo come non possa finire appunto con un’affermazione dell’Avellino che festeggerà la conquista dei playoff.

Le probabili formazioni di Avellino-Modena

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancelotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Patierno, Russo.

MODENA (3-5-2): Pezzolato; Tonoli, Nador, Nieling; Zanimacchina, Massolin, Santoro, Pyythia, Zampano; De Luca, Mendes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1