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Pronostico Avellino-Modena: Ballardini completa l’opera

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Avellino-Modena è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico 

Chiamato in causa per portare l’Avellino ad una salvezza tranquilla visto che in quel momento i campani stavano rischiando, Ballardini nell’ultima gara di campionato contro il Modena vuole completare l’opera, vale a dire prendersi i playoff.

Pronostico Avellino-Modena
Pronostico Avellino-Modena: Ballardini completa l’opera (Profilo Instagram Avellino) – Ilveggente.it

E non ci sono dubbi sul fatto che i padroni di casa ci riusciranno per un motivo semplice: il Modena di Sottil, con la vittoria nel turno precedente, ha conquistato la sesta posizione in classifica. Non ha nessuna possibilità né di migliorarla né di peggiorarla. Insomma, questa partita gli ospiti la giocano solamente perché lo devono fare. Le motivazioni invece in casa Avellino non mancheranno perché ci sono tre squadra a 46 punti. E solamente un’affermazione permetterebbe a Ballardini di andare agli spareggi per la promozione.

E allora ecco che si apre lo scenario di giocare ancora per qualcosa di unico: certo, le possibilità di andare avanti sono poche – tra Palermo, Catanzaro e presumibilmente Monza la Serie A rimane complicata – ma sognare non costa nulla. E allora la partita ci pare possa essere abbastanza indirizzata.

Come vedere Avellino-Modena in diretta tv e in streaming

Avellino-Modena in programma venerdì alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

In una gara nella quale solamente una squadra ha motivazioni, non vediamo come non possa finire appunto con un’affermazione dell’Avellino che festeggerà la conquista dei playoff.

Le probabili formazioni di Avellino-Modena

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancelotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Patierno, Russo.
MODENA (3-5-2): Pezzolato; Tonoli, Nador, Nieling; Zanimacchina, Massolin, Santoro, Pyythia, Zampano; De Luca, Mendes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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