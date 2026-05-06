Pronostico Crystal Palace-Shakhtar Donetsk: timbrano il biglietto

Crystal Palace-Shakhtar Donetsk è la semifinale di ritorno di Conference League: dove vederla, formazioni e pronostico
Non è stato semplice per il Cristal Palace, al di là poi di quello che è stato il finale contro lo Shakhtar. Il 3-1 per gli inglesi è un mattone enorme verso la finale di Conference League. Lo sappiamo benissimo. E quindi c’è solamente, tra le mura amiche, da timbrare il biglietto già staccato nella serata di una settimana fa.
Ha dimostrato di essere in forma – così come aveva fatto vedere in campionato – il Palace. Una squadra che si è messa alle spalle uno dei momenti più difficili della propria storia (per un periodo ha pure rischiato la retrocessione) e che sta chiudendo in bellezza in questo finale. E l’ultimo atto della Conference è solamente la ciliegina sulla torta. Poi, vedendo anche le altre che si potrebbero presentare, allora è evidente che gli inglesi siano i favoriti per alzare il trofeo.
Detto questo la qualificazione si è chiusa la scorsa settimana. Anche perché, c’è un dato statistico che riguarda gli ucraini che è assolutamente da sottolineare: negli ultimi sei scontri contro formazioni inglesi, lo Shakhtar non è mai riuscito a vincere una partita. Un solo pareggio e cinque sconfitte. Ed quella di giovedì sera sarà la sesta.
Come vedere Crystal Palace-Shakhtar Donetsk in diretta tv e in streaming
La sfida Crystal Palace-Shakhtar Donetsk è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Il Crystal Palace timbrerà il biglietto della qualificazione alla finale vincendo anche questa partita di ritorno. Una gara da almeno un gol per squadra, ma con l’1 che ci pare davvero sicuro.
Le probabili formazioni di Crystal Palace-Shakhtar Donetsk
CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderdon; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Larsen, Pino.
SHAKHTAR (4-1-4-1): Ryznyk; Konoplya, Bondar, Marlon, Henrique; Nazaryna; Alisson, Pedrinho, Ocheretko, Newerton; Elias.
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