I pronostici di mercoledì 6 maggio: Champions League, Saudi Pro League, Serie C

I pronostici di mercoledì 6 maggio, c’è la semifinale di ritorno di Champions League Bayern Monaco-PSG e altre partite

Grande attesa per la seconda semifinale di ritorno di Champions League che mette di fronte Bayern Monaco e PSG dopo lo spettacolo clamoroso della partita di andata. I tedeschi in casa sono un rullo compressore: 23 vittorie nelle ultime 29 gare interne di Champions League e un percorso netto di sei su sei in questa edizione.

Nonostante il PSG sia avanti nel punteggio, i dati degli xG dell’andata ci dicono che il Bayern ha creato di più. La difesa parigina, pur solida fino a un mese fa, ha concesso oltre 50 tocchi in area nelle ultime due uscite europee. Un’enormità che contro gente come Luis Diaz e Olise si paga cara. Il Bayern deve vincere con due gol di scarto per passare direttamente, o con uno per andare ai supplementari. La spinta dell’Allianz Arena e il recupero dei titolari (riposati nel weekend) rendono i bavaresi leggermente favoriti per la vittoria nel match. Data la natura delle due squadre, è quasi impossibile immaginare una gara con poche reti.

Stasera si giocano anche i playoff di Serie C. Tra le partite da over 2,5 occhio a Cosenza-Casarano, mentre Casertana-Crotone è da gol. Sempre restando in tema di gol, occhio anche ad Al Ahli-Al Fateh e Almere-De Grafschap.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 in Bayern Monaco-PSG, Champions League, ore 21:00

Vincenti

AL AHLI (in Al Ahli-Al Fateh, Saudi Pro League , ore 20:00)

(in Al Ahli-Al Fateh, Saudi Pro League ore 20:00) CAMPOBASSO O PAREGGIO (in Campobasso-Pineto, Serie C , ore 20:00)

(in Campobasso-Pineto, Serie C ore 20:00) CITTADELLA O PAREGGIO (in Citadella-Lumezzane, Serie C , ore 00:00)

(in Citadella-Lumezzane, Serie C ore 00:00) LECCO (in Lecco-Giana Erminio, Serie C, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Cosenza-Casarano , Serie C, ore 20:00

, Serie C, ore 20:00 Al Ahli-Al Fateh , Saudi Pro League , ore 20:00

, , ore 20:00 Bayern Monaco-PSG, Champions League, ore 21:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Casertana-Crotone , Serie C , ore 20:00

, , ore 20:00 Almere-De Grafschap, Eredivisie, ore 18:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.47 GOLDBET ; 8.77 SPORTBET; 8.47 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Bayern Monaco-PSG, Champions League, ore 21:00