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Pronostico Hajduk Spalato-Zilina: hanno brillato nelle amichevoli

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Hajduk Spalato-Zilina è un match valido per il primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Inizia l’avventura nei preliminari di Europa League per l’Hajduk Spalato, che nonostante i 68 punti totalizzati nello scorso campionato croato si è dovuto accontentare del secondo posto. Il motivo? La Dinamo Zagabria è stata una vera e propria schiacciasassi, chiudendo addirittura a +18 sui loro rivali storici – segnando la bellezza di 93 gol – ai quali non ha lasciato neppure le briciole nella corsa al titolo.

I giocatori dell'Hajduk
Pronostico Hajduk Spalato-Zilina: hanno brillato nelle amichevoli (Instagram) – Ilveggente.it

Il tecnico spagnolo Gonzalo Garcia è pienamente cosciente del fatto che quest’anno dovrà fare di più per poter insidiare i campioni di Croazia e restare competitivo.

Sarebbe importante anche arrivare a giocare la League Phase di una delle due manifestazioni europee cosiddette minori: ricordiamo infatti che nel caso in cui le cose non dovessero andare bene nei turni di qualificazione di Europa League, c’è sempre il “salvagente” della Conference. Le amichevoli ci hanno comunque restituito l’immagine di un Hajduk in palla: tre vittorie su tre contro Shkendija, Cherkasy e Celje, senza subire gol.

I giocatori dello Zilina in cerchio
Pronostico Hajduk Spalato-Zilina: hanno brillato nelle amichevoli (Instagram) – Ilveggente.it

Non si può dire lo stesso dello Zilina, prossimo avversario dei croati. Gli slovacchi non hanno vinto neppure uno dei quattro test che hanno preceduto questa partita: pareggi con Opava, Odra Opole e Pardubice e una nettissima sconfitta con la Dinamo Kiev (5-1), altra squadra impegnata nei preliminari di Europa League.

Come vedere Hajduk Spalato-Zilina in diretta tv e streaming

Hajduk Spalato-Zilina, in programma giovedì alle 20:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

L’Hajduk Spalato ha una caratura tecnica superiore e una fisionomia di squadra decisamente più pronta per i primi 90 minuti ufficiali. La tendenza dei croati a gestire il ritmo e l’ottima tenuta difensiva mostrata in estate ci fanno propendere per una vittoria interna combinata a un numero totale di reti non esagerato. Spinti dal calore e dall’entusiasmo dello stadio Poljud, gli uomini di Garcia potrebbero cercare di aggredire il match fin dai primi minuti per indirizzare subito la qualificazione, sfruttando il disorientamento di uno Zilina ancora imballato dai carichi di lavoro: l’1 Primo Tempo ha una quota che intriga.

Le probabili formazioni di Hajduk Spalato-Zilina

HAJDUK SPALATO (4-2-3-1): Ivusic; Hodak, Maresic, Grabic, Hrgovic; Pajaziti, Guillamón; Guram, Almena, Brajkovic; Šego.
ZILINA (4-4-2): Svaček; Minarik, Svoboda, Kasha, Bari; Hranica, Bzdyl, Káčer, Ilko; Faško, Juliš.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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