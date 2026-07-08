Pronostici Conference League 9 luglio: chi ha le gambe imballate rischia il tracollo

Conference League, ecco cinque gare del fittissimo programma del giovedì che potrebbero regalare soddisfazioni. Occhio a chi ha accumulato più minuti.

Il giovedì di Conference League offre un programma ricchissimo, dove la condizione atletica fa spesso la differenza tra un debutto vincente e un passo falso.

Lo sa bene il Liepaja, che nonostante un cammino balbettante in campionato (reduce dal KO per 1-3 con il Daugavpils) punta tutto sul fatto di avere i 90 minuti nelle gambe. I lettoni ospitano i montenegrini del Decic, squadra che ha chiuso la passata stagione con il freno a mano tirato e che, pur avendo mostrato buone cose nelle amichevoli estive, rischia di pagare dazio alla distanza a causa della ruggine precampionato. Il nostro pronostico si orienta sulla combo 1+Under 3.5, premiando i padroni di casa in un match che difficilmente sarà spettacolare.

Discorso simile per la sfida tra i maltesi del Marsaxlokk e il Pyunik: gli armeni non hanno brillato nei test di preparazione e non sono ancora al top della forma, ma vantano un’esperienza internazionale di gran lunga superiore rispetto ai padroni di casa, motivo per cui consigliamo la doppia chance esterna accoppiata a un punteggio basso, ovvero la combo X2+Under 2.5.

Chiude il primo blocco la storica Dinamo Minsk, tornata saldamente in vetta al campionato bielorusso dopo il netto 3-0 rifilato al Minsk nell’ultimo turno. I padroni di casa (che subiscono appena 0.86 gol a partita) affrontano i macedoni del Sileks Kratovo, vincitori dell’ultima coppa nazionale ma ancora fermi ai box per l’estate: la maggiore brillantezza e il fattore campo spingono decisi verso l’1 fisso.

Zero sorprese in Galles

In Galles il Caernarfon si appresta a vivere una notte complicata contro il Levadia Tallinn. I bookmaker lasciano pochissimo spazio alle sorprese, offrendo una quota rasoterra per il successo degli estoni.

Il Levadia è infatti nel pieno del proprio campionato, che sta letteralmente dominando dall’alto di un primo posto a distanza siderale dalle inseguitrici. Il Caernarfon, al contrario, non disputerà gare ufficiali fino ad agosto e rischia il tracollo di fronte al ritmo forsennato degli ospiti. Andiamo dritti sulla combo 2+Over 2.5.

Chiusura decisamente più tattica ed enigmatica quella tra NSI Runavik e Hamrun Spartans, un incrocio che non promette grande spettacolo. I padroni di casa stanno volando nel campionato delle Isole Faroe, dove lottano punto su punto con il KI Klaksvik (fermato sullo 0-0 nell’ultimo scontro diretto) e mostrano una fisionomia solida. I maltesi dell’Hamrun, reduci dal terzo posto dello scorso anno – in cui hanno raggiunto pure la League Phase della Conference – non giocano una partita ufficiale da metà maggio e si presenteranno sul campo sintetico di Esturoy con l’obiettivo di limitare i danni in vista del ritorno. Per questa sfida suggeriamo una giocata speculativa sui gol di squadra, ovvero la combo Multigol 0-1 Casa+Multigol 0-2 Ospite, ipotizzando 90 minuti molto bloccati.

La nostra multipla

LIEPAJA-DECIC 1+Under 3.5

MARSAXLOKK-PYUNIK X2+Under 2.5

DINAMO MINSK-SILEKS 1

CAERNARFORN-LEVADIA 2+Over 2.5

NSI RUNAVIK-HAMRUN SPARTANS Multigol 0-1 Casa+0-2 Ospite

Comparazione quote

La vittoria della in Dinamo Minsk è quotata a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.56 su Sportbet. La combo “X2+Under 2.5” in Marsaxlokk-Pyunik è quotata invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Sportbet.

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