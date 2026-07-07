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Pronostici Francia-Marocco: quasi ammoniti plus

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Pronostici Francia-Marocco: un quarto di finale del Mondiale è sempre una partita ricca di tensione. Le nostre scelte

Un quarto di finale di un Mondiale è una partita che può cambiare la vita di molti giocatori. Vero che la Francia nelle ultime due edizioni ha fatto una finale, ma rimane pur sempre una sfida speciale.

Pronostici Francia-Marocco
Pronostici Francia-Marocco: quasi ammoniti plus (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Se in questo articolo vi abbiamo parlato dei possibili marcatori e tiratori in porta, in questo che stiamo scrivendo andiamo a vedere chi, secondo il nostro avviso, potrebbe rientrare sì nel tabellino finale della sfida ma nella parte dei cattivi. Non solo: non parliamo di ammoniti ma di quasi ammoniti plus, quindi o giallo oppure almeno due infrazioni nel corso del match.

Pronostici Francia-Marocco: ecco le nostre scelte

Ci aspettiamo una Francia molto propositiva in fase offensiva, ovviamente. D’altronde è sempre stato così in questo Mondiale. Quindi scegliamo, sui soliti quattro uomini, tre del Marocco.

Il primo è El Aynaoui. Il centrocampista della Roma è stato uno dei migliori fino al momento al Mondiale, non solo in fase offensiva ma anche nel momento in cui deve interdire. Avrà un compito difficile. E almeno due falli li potrebbe commettere. Anche Riad, dietro, avrà Mbappé da marcare. Non serve altro per “giustificare” la nostra scelta. Infine, anche Mazraoui che dovrà marcare Dembele dovrà stare molto ma molto attento. Un giallo, o due falli, sono quasi assicurati. In casa Francia scegliamo un centrocampista, Rabiot. Uno dei pochi che potrebbe metterci della cattiveria nel corso della partita.

Quindi, andando a ricapitolare: El Aynaoui, Riad, Rabiot, Mazraouoi quasi ammoniti plus. Al momento non ci sono quote sui bookmaker. 

 

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