Pronostico Francia-Marocco: serve un’altra prova di forza per conquistare la semifinale

Francia-Marocco è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 22:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Il primo quarto del Mondiale 2026 è la riedizione della semifinale dell’edizione 2022, quando in Qatar la Francia mise fine alla favola del Marocco, prima selezione africana di sempre ad approdare tra le prime quattro di una rassegna iridata. Dopo aver eliminato Portogallo e Spagna gli uomini allenati allora da Walid Regragui furono costretti ad arrendersi dinanzi ai Bleus (2-0), al termine di una partita comunque ben giocata e ben interpretata dai nordafricani, che riuscirono a tenere testa e a rendere le cose difficili alla truppa di Didier Deschamps, poi sconfitta ai rigori dall’Argentina nella finalissima di Doha.

I Leoni dell’Atlante ci riprovano ma la differenza, rispetto a quattro anni fa, è che non possono più definirsi una “sorpresa”. Il Marocco è ormai una realtà solidissima del calcio internazionale e, se vogliamo, Hakimi e compagni sembrano avere qualcosa in più, non soltanto a livello di esperienza.

Il ricambio generazionale non ha intaccato il processo di crescita e neppure l’addio del selezionatore Regragui, dimessosi in seguito alla rocambolesca sconfitta dello scorso gennaio nella finale di Coppa d’Africa, successivamente vinta a tavolino per via dell’abbandono (momentaneo) del campo da parte del Senegal. Mohamed Ouahbi, successore del ct dell’impresa di Qatar ’22, ha avuto il merito di integrare e responsabilizzare i più giovani (da Bouaddi a El Aynaoui, passando per Saibari e Riad) ma soprattutto di dare una mentalità più offensiva e propositiva a una squadra che in Medio Oriente aveva lasciato tutti a bocca aperta per la sua eccezionale organizzazione in fase di non possesso.

Marocco più forte e maturo rispetto al 2022

In Nordamerica il Marocco è arrivato secondo nel proprio girone, ma solo perché il Brasile – a lungo dominato nello scontro diretto, anche a livello di possesso – l’ha spuntata grazie a una miglior differenza reti.

Dopo le vittorie contro Scozia (0-1) e Haiti (4-2), che francamente non hanno fatto notizia, gli uomini di Ouahbi hanno dato un’altra dimostrazione di forza negli ottavi contro la più quotata Olanda, riacciuffata nei minuti finali e condotta ai rigori, dove i marocchini sono stati più freddi e precisi.

E, proprio come fanno di solito le grandi squadre, negli ottavi hanno liquidato con una buona dose di cinismo la pratica Canada (3-0), mettendo fine al sogno di una delle tre nazioni ospitanti. A dire il vero contro i Canucks il Marocco non ha brillato particolarmente, specie nel primo tempo, in cui i canadesi erano apparsi più determinati. Nella ripresa, però, è salito in cattedra Ounahi che con una doppietta – risultato poi arrotondato nei minuti di recuperi da Rahimi – ha permesso ai Leoni dell’Atlante di conquistare il pass per i quarti per il secondo Mondiale consecutivo. E a Rabat – oltre che in giro per il mondo, a causa della grande diaspora marocchina – si continua a sognare a occhi aperti.

La nazionale africana più forte di sempre? La domanda è lecita. Di sicuro quella di Ouahbi è la mina vagante del torneo, che ora sarà chiamata a scalare la cima dell’Everest contro la grande favorita del Mondiale. A Foxborough, tuttavia, il ct non potrà contare sull’attaccante Saibari, che si è fatto male contro il Canada e sicuramente salterà il match con i Bleus. Al suo posto toccherà a Rahimi.

La Francia sa giocare anche “sporco”

Della Francia, invece, ha colpito il modo con cui Mbappé e compagni sono riusciti a mantenere la calma contro le provocazioni dei giocatori paraguaiani, i quali sabato scorso sono scesi in campo con il solo obiettivo di “sporcare” la manovra transalpina, chiudersi nella propria area di rigore e provare ad arrivare ai rigori, come contro la Germania nei sedicesimi.

Un piano tattico che forse avrebbe dato i suoi frutti se Doué a metà secondo tempo non avesse provocato, con un dribbling dei suoi, un calcio di rigore, che Mbappé ha poi trasformato, realizzando il gol numero 7 in questo Mondiale.

Il fenomeno del Real a fine partita ha ribadito che “questa Francia è capace di giocare sporco quando serve”, riferendosi al discutibile atteggiamento ostruzionistico dei sudamericani, evidentemente poco interessati a giocare a calcio.

Per Deschamps, ad ogni modo, è stata la quinta vittoria di fila nella rassegna iridata dopo quelle, decisamente più rotonde, contro Senegal (3-1), Iraq (3-0), Norvegia (1-4) e Svezia (3-0). Una Francia, dunque, che continua a convincere sotto tutti i punti di vista e che a tratti appare anche ingiocabile, in particolar modo quando lì davanti iniziano a girare tutte le stelle (Dembélé, Olise, Mbappé, Doué, Barcola).

Contro il Marocco Koné, reduce dall’ottima prestazione contro il Paraguay, potrebbe essere nuovamente preferito a Tchouaméni, non ancora al meglio. Davanti, a sinistra, Doué insidia Barcola e sembra di poco avanti nelle gerarchie.

Come vedere Francia-Marocco in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

Francia-Marocco è in programma giovedì alle 22:00 (ora italiana) al Gillette Stadium di Foxborough, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Francia-Marocco anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Si profila un quarto di finale di un’intensità tattica spaventosa. La Francia ha un potenziale offensivo illimitato, ma l’ottavo contro il Paraguay ha messo a nudo una verità: se gli avversari spezzettano il ritmo, intasano il centro e difendono molto bassi, i transalpini faticano a creare occasioni pulite e rischiano il nervosismo.

Il Marocco ha l’identità perfetta per far soffrire i vicecampioni del mondo. Rispetto al 2022 ha una proposta offensiva più fluida: le rotazioni interne tra Ounahi, Brahim Díaz e Mazraoui, unite alle discese di Hakimi, sono un rebus difficilissimo da leggere.

Dietro, Ouahbi non lascerà Hakimi da solo nell’uno contro uno con il suo “amico” Mbappé: si vedranno raddoppi sistematici con l’uscita del centrale e la copertura del mediano. Se il Marocco assorbe la pressione e riesce ad innescare la transizione pulita, ha le armi per fare il colpo grosso. L’Under 2.5 è una strada da percorrere: proprio come contro il Paraguay, la Francia si troverà davanti a un blocco medio-basso corto e aggressivo. Difficilmente, dunque, vedremo un match aperto e ricco di gol: la tensione del dentro o fuori farà il resto. Un primo tempo bloccato, fatto di studio, raddoppi asfissianti su Mbappé e pochi spazi concessi dai Leoni dell’Atlante alla manovra francese è uno scenario probabilissimo. La Francia potrebbe aumentare i giri del motore solo nella ripresa.

Le probabili formazioni di Francia-Marocco

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1