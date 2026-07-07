Cobolli-Fery, una chance per cancellare Melbourne: il pronostico dei quarti

Scocca l’ora dei quarti di finale anche per Flavio Cobolli. L’azzurro è chiamato a confrontarsi con Arthur Fery: ecco il pronostico del match.

Fino a qualche giorno fa nessuno avrebbe immaginato di vedere Flavio Cobolli arrivare a questo punto del torneo. Probabilmente neanche lui, tanto è vero che, dopo la vittoria nel turno precedente, il finalista dello scorso Roland Garros ha raccontato in conferenza stampa di aver prenotato la casa a Londra per un lasso di tempo inferiore a quello che si è poi rivelato necessario, convinto che la sua avventura ai Championships sarebbe terminata prima.

Invece è successo esattamente il contrario: partita dopo partita, Cobolli ha preso fiducia, ha alzato il livello del suo tennis e si è trasformato in una delle sorprese più belle di questa edizione di Wimbledon, con buona pace dei rivali che ha affrontato e messo al tappeto. E dire che nei turni precedenti era sempre stato considerato sfavorito dagli analisti, salvo poi ribaltare ogni previsione con prestazioni mirabolanti, in cui ha sfoggiato un ottimo tennis e anche una grande personalità.

Attenzione, però, al suo prossimo rivale, l’altrettanto sorprendente Arthur Fery. Il britannico, trascinato anche dal pubblico di casa, sta giocando il miglior torneo della sua carriera ed è riuscito a spingersi ben al di là delle aspettative. Anche il suo Wimbledon ha il sapore della favola e proprio per questo il confronto tra questi due giocatori promette equilibrio. C’è un precedente tra i due e sorride a Fery: lui e Cobolli si sono affrontati proprio quest’anno, al primo turno degli Australian Open, e il britannico si è imposto in 3 set. Un risultato netto, almeno nel punteggio, che oggi però va letto con le dovute cautele: da allora l’azzurro è cresciuto sensibilmente, ha affrontato un palcoscenico prestigiosissimo ed è un altro dal punto di vista della continuità e della fiducia, come dimostra lo straordinario percorso costruito sull’erba dell’All England Club.

Cobolli-Fery: il pronostico

Le circostanze, stavolta, sono completamente diverse, sia in termini di caratteristiche della superficie che di percorsi personali. Fery ha dimostrato di meritare i quarti di finale dello Slam britannico e proverà a sfruttare l’entusiasmo e il sostegno del pubblico. Tuttavia, il tennis espresso da Cobolli in questo Slam è sembrato più solido e continuo rispetto a quello del britannico, motivo per il quale la sensazione è che Flavio abbia ormai acquisito una fiducia tale da potercela fare. Il percorso compiuto fin qui gli ha dato consapevolezza e il pronostico – che fino a questo momento a Wimbledon non gli aveva mai sorriso – sembra essere dalla sua parte. Riuscirà a centrare, dopo la finale del Roland Garros, anche il penultimo atto dei Championships?