Pronostici Svizzera-Colombia: un ammonito ad alta quota

Pronostici Svizzera-Colombia: un ottavo di finale ad altissima tensione. Ecco il possibile ammonito ad alta quota

La tensione, in una partita del genere, è sempre dietro l’angolo. Anzi, non si nasconde proprio. Esiste, è vera, viene raccontata dalle facce dei protagonisti.

Svizzera e Colombia sono due squadre che sognano di arrivare ad un ottavo di finale del Mondiale. E per stare a questi livelli serve tutto: non solo le qualità tecniche, servono anche le possibilità fisiche e soprattutto caratteriali. Anche se in questo campionato del mondo i cartellini gialli tirati fuori non sono stati tantissimi, adesso che le gare sono da dentro o fuori il trend potrebbe essere invertito. E allora andiamo a vedere insieme chi potrebbe essere l’uomo che, quasi contro ogni pronostico vista la quota altissima, si potrebbe prendere il cartellino giallo.

Pronostici Svizzera-Colombia: ecco il nostro ammonito

Il nome è quello di Puerta, che è già stato ammonito una volta in questi Mondiali e avrà il compito di frenare sia Manzambi sia Embolo. I due giocatori della Svizzera sono quelli che prendono il maggior numero di falli nel corso delle partita.

Puerta ha commesso fino ad oggi una media di 2,06 falli ogni 90minuti in questo torneo. Ma il suo record di cartellini a livello di club ha attirato sicuramente la nostra attenzione. Parliamo di 13 gialli in 32 partite giocate con il Racing Santander. E anche un rosso in questo lasso di tempo. La media è clamorosa: 0,47 cartellini ogni 90minuti in campo. Insomma, ci sta eccome un suo giallo in una partita del genere.

La quota di Puerta ammonito su SportBet ha un valore di 4,10 volte la posta.