I pronostici di martedì 7 luglio: ottavi di finale Mondiali 2026 e Champions League

I pronostici di martedì 7 luglio, si chiudono gli ottavi di finale dei Mondiali mentre riparte la Champions League

Oggi si chiudono gli ottavi di finale dei Mondiali con le ultime due partite in programma: Argentina-Egitto alle 18:00 e Svizzera-Colombia alle 22:00.

L’Argentina si è presa un enorme spavento contro Capo Verde e certamente non ripeterà l’errore di sottovalutare i ritmi del match. L’Egitto, dal canto suo, imposterà una gara difensiva ferrea, ma alla lunga la caratura tecnica dell’Albiceleste e l’esperienza nei dentro o fuori di un campionato del mondo dovrebbero fare la differenza nei 90 minuti, in un match che difficilmente supererà i tre gol complessivi. Ben 3 delle 4 partite disputate dall’Egitto in questo Mondiale sono terminate con il punteggio di 1-1 nei regolamentari. I Faraoni concedono pochissimo e l’Argentina ha fatto registrare il segno Gol soltanto tre volte nelle ultime tredici uscite ufficiali.

Nell’altro ottavo di finale ci troviamo di fronte a due difese d’élite: la Colombia ha concesso le briciole fino a questo momento e la Svizzera ha appena trovato il primo clean sheet contro l’Algeria, dimostrando di saper alzare il muro nei momenti che contano e impedendo all’avversario di rendersi pericoloso. La posta in palio è alta e nessuna delle due vorrà scoprirsi per prima. Una gara da meno di tre gol totali è la base ideale per questa sfida. Se i rossocrociati riusciranno a togliere ossigeno e linee di passaggio a Luis Diaz, la partita rischia di bloccarsi su un copione tattico ben preciso. Il pareggio nei tempi regolamentari è un’opzione molto concreta.

Mentre il Mondiale 2026 è in pieno svolgimento e si appresta a entrare nella sua fase più calda tra colpi di scena e campioni stremati, l’Europa del calcio non si ferma e fa partire ufficialmente il primissimo tassello della Champions League 2026-27. A poco più di un mese dalla finale di Budapest che ha visto il PSG piegare l’Arsenal e firmare una storica doppietta, martedì 7 luglio tornano in campo i sogni di periferia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X PRIMO TEMPO in Svizzera-Colombia, Mondiali, ore 22:00

Vincenti

ARGENTINA (in Argentina-Egitto, Mondiali , ore 18:00)

(in Argentina-Egitto, Mondiali ore 18:00) UNA STRASSEN (in UNA Strassen-La Fiorita, Conference League , ore 19:15)

(in UNA Strassen-La Fiorita, Conference League ore 19:15) SABAH (in Sabah-The New Saints, Champions League, ore 18:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lincoln Red Imps-Inter Club d’Escaldes , Champions League , ore 18:00

, , ore 18:00 Vardar-KuPS, Champions League, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Svizzera-Colombia , Mondiali , ore 22:00

, , ore 22:00 Tre Fiori-Larne , Champions League , ore 20:30

, , ore 20:30 Vikingur-Gyor, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): N.D. GOLDBET ; 19.21 SPORTBET; N.D. LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Svizzera-Colombia, Mondiali, ore 22:00