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Argentina-Egitto: il pronostico sugli assist

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Argentina-Egitto: Messi contro Salah per una partita che vale i quarti di finale. Ecco il nostro pronostico sugli assist

Una partita che vale i quarti di finale quella tra Argentina ed Egitto. Un match di assoluto valore che potrebbe permettere a Messi e soci di avvicinarsi appunto alla finale di questo torneo.

Messi
Argentina-Egitto: il pronostico sugli assist (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non è semplice per svariati motivi: quello principale è relativo al fatto che i campioni del mondo in carica fino ad oggi, di fatto, si sono messi sulle spalle del proprio capitano. Anche contro Capo Verde è stato complicato venirne fuori. Insomma, adesso il livello si è alzato e riuscire a vincere questa partita diventa molto più duro. In questo articolo andiamo a vedere insieme chi potrebbe servire un assist. E sì, proprio lui. I numeri ci impongono di farlo.

Argentina-Egitto: arriva l’assist di Leo

Sette gol fino ad oggi per Messi ma nessun passaggio vincente. Ora, lo abbiamo visto, la sua creatività non è mai mancata fino al momento quindi prima o poi dovrà sbloccarsi anche sotto questa dicitura.

I numeri sono tutti dalla sua parte: ha creato più di una grande occasione a partita (1,13 per 90minuti), e di occasioni in generale le statistiche dicono che ne ha messe a referto 2,53 ogni 90minuti. Sempre secondo i dati che fotografano nel migliore dei modi la situazione gli assist attesi erano 0,47 ogni partita.

Da tenere in considerazione anche un altro dato, relativo alla MLS. Messi si è presentato al Mondiale fornendo sette assist nelle sue ultime cinque partite con l’Inter Miami. E allora è arrivato il momento, con Lautaro Martinez – compagno di reparto – che inizia a pregustare la sua serata. Ma non solo lui: Messi, con una giocata, può mettere davanti la porta chiunque dell’Argentina.

La quota dell’assist DUO di Messi (quindi anche dovesse uscire dal campo del suo sostituto), su SportBet ha un valore di 2,03 volte la posta. Molto più alta di un suo gol, per dire. 

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