Pronostici Champions League 8 luglio: in Kazakistan vogliono riprovarci

Champions League, il secondo giorno di qualificazioni si apre con la sfida tra Kairat Almaty e Sutjeska: i kazaki sognano una nuova cavalcata verso la League Phase.
Il mercoledì di Champions League si apre con il Kairat Almaty che, dopo l’incredibile impresa dello scorso anno culminata con lo storico approdo alla League Phase, sogna di replicare quella lunghissima ed emozionante cavalcata continentale.
I kazaki godono di un vantaggio enorme. La Premier League locale è in pieno svolgimento e la squadra di Rafael Urazbakhtin – oggi seconda a un solo punto dall’Ordabasy capolista – viaggia a ritmi altissimi.
Di contro, i montenegrini del Sutjeska Nikšić sono ancora in pieno precampionato, non hanno ancora il ritmo nelle gambe e hanno mostrato una preoccupante anemia offensiva nelle amichevoli estive (tutte perse di misura, con un solo gol segnato in tre match). Considerando l’ottima forma interna del Kairat, qualsiasi risultato diverso da una vittoria casalinga sarebbe un mezzo miracolo. Il che rende il segno 1 la base forte del pomeriggio.
Spostandoci in Estonia, il Flora si presenta alla sfida contro l’Iberia col morale alle stelle dopo il roboante 3-0 rifilato al Kuressaare in campionato e potendo contare su un Sappinen in stato di grazia (già 9 reti all’attivo).
Il Flora ha vinto 8 delle ultime 10 partite ufficiali (con una media di 2.3 gol fatti), beneficiando di una condizione atletica superiore rispetto ai georgiani, i quali sono ancora fermi ai box in attesa del proprio torneo nazionale e sono reduci dal brutto KO ai rigori nella Supercoppa contro il Torpedo Kutaisi. La pessima tendenza esterna dell’Iberia (due sconfitte consecutive fuori casa e ben 5 reti subite) ci spinge a premiare i padroni di casa con la combo 1X+Over 1.5. In questo modo assecondiamo la spiccata tendenza all’Over del club di Tallinn.
Petrocub più in palla rispetto all’Egnatia
Tocca anche ai campioni di Moldavia del Petrocub, che appaiono nettamente favoriti nel match d’andata contro l’Egnatia. Gli uomini di Shota Makharadze si muovono con disinvoltura nei palcoscenici europei (35 gettoni totali in Europa e una discreta esperienza accumulata nelle scorse campagne) ed hanno approcciato la nuova stagione nazionale nel migliore dei modi, raccogliendo due vittorie di fila, tra cui un roboante 5-0 ai danni del Milsami lo scorso 4 luglio. La compagine albanese dell’Egnatia, al contrario, inizierà la propria Superliga solo a fine agosto e vanta appena 7 apparizioni complessive nella propria storia oltreconfine.
La ruggine estiva degli ospiti e la superiore scaltrezza internazionale del Petrocub ci indirizzano verso una solida combo 1X+Under 2.5, immaginando una gara d’andata cinica e gestita con intelligenza dai moldavi.
Chiude il quadro lo scoppiettante incrocio tra i campioni bielorussi del ML Vitebsk e i rumeni dell’Universitatea Craiova. Il Vitebsk sta vivendo un’ascesa verticale clamorosa grazie a investimenti massicci e ha trovato nel nuovo acquisto Kontsevoy un terminale offensivo devastante. I padroni di casa hanno vinto 7 delle ultime 10 partite registrando una media monstre di 4.1 gol totali a partita, con il segno Gol comparso nell’80% dei casi.
Dall’altra parte, il Craiova è in fase di rodaggio ma ha già mostrato i muscoli nell’ultimo test (4-3 al Polissya Zhytomyr) affidandosi alle fiammate del bomber Nsimba. Poiché i rumeni tendono a distrarsi parecchio in trasferta e i bielorussi giocano a viso aperto a ritmi altissimi, il consiglio per questa sfida è una giocata decisamente sbilanciata verso lo spettacolo. Ovvero la combo Gol+Over 2.5, strizzando l’occhio a un possibile e divertente pareggio per 2-2.
Champions League: possibili vincenti
Flora Tallinn o pareggio (in Flora Tallinn-Iberia)
Kairat Almaty (in Kairat Almaty-Sutjeska)
Petrocub o pareggio (in Petrocub-Egnatia)
La partita da almeno due gol complessivi
Flora Tallinn-Iberia
Champions League: la partita da almeno un gol per squadra
Vitebsk-Universitatea Craiova
La partita da meno di tre gol complessivi
Petrocub-Egnatia
Comparazione quote
La combo “1X+Over 1.5” in Flora Tallinn-Iberia è quotata a 1.97 su Goldbet e Lottomatica e a 1.94 su Sportbet. Il segno “Gol” in Vitebsk-Universitatea Craiova è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.92 su Sportbet.
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