Kostyuk-Paolini, il sogno continua: il pronostico del match che vale la semifinale

Mercoledì 8 luglio, Paolini affronta Kostyuk nei quarti di Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico del match che mette in palio un posto in semifinale.

Il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon ha assunto i contorni di una favola. O di piccola grande impresa, a seconda dei punti di vista. Dopo un debutto complicatissimo contro Robin Montgomery – aveva perso il primo set a 0, pensate un po’ – l’azzurra è cresciuta in maniera esponenziale, ritrovando quella fiducia che era venuta meno da qualche tempo a questa parte e anche quella continuità necessaria per conquistare, con pieno merito, un posto tra le migliori otto del torneo. L’ultimo successo contro Alexandra Eala, poi, ha confermato la sua capacità di gestire anche le sfide più insidiose, indizio inequivocabile del fatto che la finalista del 2024 sia tornata a esprimersi su livelli molto alti.

Anche la sua prossima rivale Marta Kostyuk, però, è arrivata ai quarti con un ottimo curriculum. L’ucraina ha disputato un torneo molto solido, concedendo poco alle avversarie e mostrando un tennis aggressivo che sull’erba sta funzionando alla perfezione. A differenza di Paolini, il suo cammino è stato più lineare, senza particolari passaggi a vuoto, e questo, presumibilmente, le permetterà di presentarsi all’appuntamento con il serbatoio pieno di energie e di fiducia.

Quanto ai precedenti, le due si sono affrontate tre volte in carriera e il bilancio dice 2-1 per Paolini. L’ultimo confronto, giocato a Cincinnati nel 2023, è stato dominato dall’azzurra; qualche mese prima, invece, era stata Kostyuk a imporsi nelle qualificazioni dello stesso torneo. In mezzo c’è il successo di Jasmine al Transylvania Open di Cluj-Napoca, arrivato in rimonta dopo aver perso il primo set. Tre partite diverse tra loro, ma sufficienti a dimostrare che tra queste due giocatrici non esistono gerarchie invalicabili.

Kostyuk-Paolini: il pronostico

Paolini ha già dimostrato in questo Wimbledon di saper ribaltare pronostici e aspettative. È arrivata ai quarti quando nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo su di lei, scarica e opaca com’era parsa nei tornei precedenti, e invece ha ritrovato quel tennis brillante che sembrava essersi smarrito da qualche tempo a questa parte. Anche per questo motivo, sarebbe un errore considerarla una sfavorita senza possibilità. Kostyuk, però, dà l’impressione di attraversare un momento di forma leggermente migliore: il suo torneo è stato più lineare, ha speso meno energie e ha espresso un livello molto elevato dall’inizio alla fine. Sono dettagli che, in una partita così equilibrata, potrebbero fare la differenza. Il pronostico pende quindi dalla parte dell’ucraina, ma con un margine davvero ridotto. La sensazione è che ci siano tutti gli ingredienti per assistere a una sfida lunga e combattuta.