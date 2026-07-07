Pronostici Francia-Marocco: marcatore e tiri in porta

Pronostici Francia-Marocco: i quarti di finale del Mondiale si aprono con una sfida affascinante. Le nostre scelte

Un quarto di finale affascinante quello tra Francia e Marocco. Due squadre che hanno fatto benissimo fino al momento e che sognano di andare avanti.

A dire il vero una è obbligata ad andare avanti, parliamo della truppa allenata da Deschamps che, per qualità tecniche e una spanna superiore, almeno, a tutte le altre che sono rimaste in corsa. Anche dell’Argentina, secondo noi, che sì è campione del mondo in carica ma che fino al momento ha mostrato delle pecche. Se girano quelli che giocano davanti non ce n’è per nessuno. Ecco perché crediamo che, alla fine, i francesi possano riuscire nel loro intento, vale a dire prendersi la qualificazione.

Pronostici Francia-Marocco, le nostre scelte

Di rigore va più che bene. Quello contro il Paraguay ha regalato alla Francia il passaggio del turno. Ma Mbappé non è solo tiri dagli undici metri. E anche un uomo che riesce a mettersi in mostra in tutti i modi. Gioca ovviamente per la Francia, ma la vittoria del Mondiale gli permetterebbe anche di sognare il pallone d’oro. Un pensierino ce lo sta facendo. Ovviamente marcatore.

Questione tiri in porta: rimaniamo in casa Francia, e diciamo ovviamente Olise e Dembele. Entrambi almeno una conclusione dentro lo specchio dei pali dovrebbero riuscire a trovarla. Forse qualcuna in più. In ogni caso non possono non entrare nelle nostre scelte.

In casa Marocco ci sono ovviamente degli elementi che possono riuscire a centrare lo specchio della porta francese, soprattutto in ripartenza. Scegliamo i migliori della squadra marocchina, Brahim Diaz e Ounahi.

Andando quindi a ricapitolare le nostre scelte: Mbappé marcatore plus, Olise, Brahim Diaz, Dembele e Ounahi 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 25,09 volte la posta.