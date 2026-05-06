Pronostico Friburgo-Braga: c’è profumo di rimonta

Friburgo-Braga è la semifinale di ritorno di Europa League: pronostico, dove vederla e formazioni

Ve lo avevamo detto, una settimana fa, che il Braga in casa faceva paura. E infatti i portoghesi hanno messo la testa davanti vincendo due a uno. Ma la qualificazione rimane apertissima. Anzi: il risultato finale ci permette di dire che i tedeschi siano comunque favoriti.

Il Friburgo infatti ha dimostrato di avere quella personalità che soprattutto nelle gare europee si è sempre vista nel corso dell’anno. E i bianconeri di casa potrebbero diventare, ribaltando la situazione, la terza squadra appunto di questa nazionale a a raggiungere la finale di Europa League negli ultimi cinque anni. Che tutti i pensieri siano catalizzati da un po’ di tempo a questo match, lo si capisce dagli ultimi risultati che il Friburgo ha piazzato in campionato: parliamo di una squadra che non vince da 4 partite e che pensa solamente a questa finale.

E poi ci deve essere pur sempre una prima volta. Infatti, nei tre precedenti che i padroni di casa hanno avuto contro squadre portoghesi non è mai arrivata una vittoria. Certo, direte voi, parliamo come se il risultato fosse davvero acquisito ma in generale non è proprio così perché il Braga, soprattutto andando a vincere sul campo del Betis nei quarti ha dimostrato di essere una squadra temibile. Ma in casa, come detto, il Friburgo è assai più forte e la spinta del pubblico potrebbe fare decisamente la differenza. Insomma, c’è aria di rimonta.

Come vedere Friburgo-Braga in diretta tv e in streaming La sfida Friburgo-Braga è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Friburgo è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Non abbiamo dubbi sulla vittoria del Friburgo dentro i 90minuti. E la quota è alta ed è da prendere. Poi il discorso qualificazione potrebbe anche andare oltre. Ma sul fatto che i tedeschi si porteranno a casa almeno la possibilità dei supplementari non riusciamo nemmeno a dibattere. Le probabili formazioni di Friburgo-Braga FRIBURGO (4-2-3-1): Atobulu; Treu, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Manzambi; Beste, Holer, Grifo; Matanovic.

BRAGA (3-4-2-1): Hornicek; Lagerbielke, Oliveira, Lelo; Gomez, Tiknaz, Gorby, Martinez; Zalazar, Horta; Victor. POSSIBILE RISULTATO: 2-1