Pronostici Bayern Monaco-PSG: marcatore e tiri in porta

Pronostici Bayern Monaco-PSG, a Monaco di Baviera si riparte dallo spettacolare 5-4 di Parigi. Chi saranno i possibili protagonisti? C’è di nuovo l’imbarazzo della scelta.

Sugli spalti dell’Allianz Arena l’aria è carica di elettricità. Bayern Monaco-PSG non è più solo una partita di calcio. Dopo quello a cui abbiamo assistito all’andata, è l’evento definitivo del 2026. Forse più della stessa finale di Budapest. Il rocambolesco e spettacolare 5-4 di martedì scorso ha lasciato cicatrici e sogni aperti in egual misura, trasformando il ritorno in una vera e propria corrida tattica.

Da una parte gli uomini di Vincent Kompany, obbligati ad aggredire e fedeli a una filosofia che non ammette passi indietro, cercando di ribaltare lo svantaggio davanti al “muro rosso”. Dall’altra, i campioni d’Europa in carica del PSG. Che arrivano a Monaco (nello stesso stadio in cui sollevarono la loro prima Champions un anno fa) con la consapevolezza di chi sa soffrire e al tempo stesso colpire con una ferocia senza pari.

Sarà una sfida di nervi, velocità e precisione millimetrica. La linea difensiva altissima dei bavaresi contro le frecce parigine. Il peso della storia tedesca contro l’ambizione smisurata del club francese che vuole confermarsi sul trono del continente. Ogni zolla di campo sarà teatro di un duello individuale tra giganti. Con il traguardo della finale della Puskas Arena a fare da bussola a 90 (o più) minuti di pura adrenalina.

Dembélé è l’incubo di Kompany

Come era già successo prima dell’andata, c’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda marcatore e tiratori. Alla luce di quello che è avvenuto a Parigi, però, è impossibile non puntare sul Pallone d’Oro in carica.

Ousmane Dembélé con la doppietta del Parco dei Principi ha confermato che, quando accende i motori, la difesa del Bayern Monaco semplicemente non ha gli strumenti per arginarlo. Con una media di 0,87 gol ogni 90 minuti in stagione e un valore di 0,75 xG a partita in Champions, è il terminale perfetto. Essendo anche il rigorista designato di Luis Enrique e potendo sfruttare gli ampi spazi che il Bayern dovrà inevitabilmente concedere per rimontare, la firma sul match sembra quasi scritta nel destino. La sua velocità sarà ancora una volta l’incubo di Kompany.

Dall’altro lato, la principale fonte di preoccupazione di Luis Enrique è senza alcun dubbio Harry Kane. L’ inglese sta riscrivendo i libri dei record: 54 gol in 47 partite stagionali sono cifre da videogioco. Nella gara d’andata ha centrato lo specchio tre volte. E, con il Bayern costretto all’arrembaggio totale, Kane sarà il punto focale di ogni manovra offensiva. Ci aspettiamo che carichi il destro (o il sinistro) costantemente, impegnando Sazonov almeno in tre occasioni.

Al “tavolo” dei tiratori non può non accomodarsi Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sta vivendo una stagione da record con il PSG: 15 partecipazioni attive ai gol (10 reti e 5 assist) in questa edizione. Con ben 7 gol già segnati nella fase a eliminazione diretta di questa Champions League, “Kvaradona” è a un passo dai primati storici di Cristiano Ronaldo, Messi e Benzema. La sua capacità di rientrare sul destro e calciare a giro è una sentenza. E contro la linea alta dei tedeschi, avrà praterie per mirare alla porta almeno due volte.

Almeno tre tiri totali, infine, ce li aspettiamo da Michael Olise. L’uomo della provvidenza per Kompany (decisivo nell’ultimo turno di campionato) è il secondo giocatore del Bayern Monaco per media tiri a partita in Champions (3.4), dietro solo a Kane. All’andata ha tentato la conclusione due volte, ma all’Allianz Arena, con il baricentro della squadra spostato in avanti, Olise avrà molte più licenze per tentare il jolly dalla distanza o inserirsi in area. L’Over 2.5 tiri totali sembra ampiamente alla sua portata.

Quindi, ricapitolando: Dembélé marcatore plus, Kane over 2,5 tiri in porta plus, Kvaratskhelia over 1,5 tiri in porta plus e Olise over 2,5 tiri totali plus, su GoldBet hanno un valore di 8,75 volte la posta.