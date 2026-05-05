Pronostico Al Shabab-Al Nassr: i jolly sono finiti

Al Shabab-Al Nassr è una partita valida per la trentaduesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Jolly finiti. Possibilità di sbagliare non ce ne stanno più. Un paio di partite iniziate male e finite peggio hanno riaperto il campionato e l’Al Nassr adesso deve vincere contro l’Al Shabab per poi giocarsi nello scontro diretto in programma la prossima settimana la vittoria del campionato.

Un momento delicato, e su questo non ci piove. Ma questa squadra ha le qualità, sia tecniche ma soprattutto mentali, di tirarsi fuori da una situazione ingarbugliata. Contro una squadra di casa ormai salva che da chiedere non ha oggettivamente più nulla, Ronaldo e soci hanno un solo risultato a disposizione per stare leggermente sereni e prepararsi quindi al meglio alla gara dell’anno. Una squadra del genere quando sbaglia una partita poi l’altra la impatta nel migliore dei modi e su questo non ci sono nemmeno dubbi. Ecco perché crediamo che la rivincita sia una cosa fatta. Rivincita intendiamo personale.

Come vedere Al Shabab-Al Nassr in diretta tv e in streaming

Al Shabab-Al Nassr in programma giovedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Al Nassr è quotata 1.32 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.10 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

L’affermazione ospite come detto non ci sentiamo in nessun modo a metterla in discussione. La quota non è granché ma è sicura. L’obiettivo, comunque, per restare davvero sereni, è quello di non concedere nulla alla formazione padrona di casa. Quindi anche il 2, con il NO GOL, potrebbe venire fuori. E qui la quota sale e anche di molto.

Le probabili formazioni di Al Shabab-Al Nassr

AL SHABAB (4-2-3-1): Marcelo Grohe; Al Thani, Al Shwirek, Al Bulayhi, Baloiad; Brownhill, Al Asmari; Azaizeh, Adli, Carrasco; Hamdallah.

AL NASSR (4-2-3-1): Bento; Abdulhramid, Simakan, Al Amri, Martinez; Al Khaibari, Brozovic; Coman, Joao Felix, Angelo; Ronaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3