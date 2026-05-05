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Pronostici Arsenal-Atletico Madrid: la doppia ammoniti a quota 13,46

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Arsenal-Atletico Madrid, i nomi dei due possibili ammoniti dell’incontro: le opzioni in chiave player building

La classica partita che può valere una stagione. Ancora uno contro l’altra dopo il confronto del Wanda Metropolitano di sei giorni fa, Arsenal e Atletico Madrid sono pronti ad illuminare una serata londinese che si preannuncia piuttosto frizzante a molto tirata.

Llorente in pressing sul portatore di palla
Pronostici Arsenal-Atletico Madrid: la doppia ammoniti a quota 13,46 (Ansa Foto) – IlVeggente.it

La posta in gioco è altissima, minimi i margini di errori. Gli scontri corpo a corpo e le interruzioni di vario tipo non dovrebbero mancare; del resto ad arbitrare la contesa sarà Daniel Siebert, un direttore di gara che tende a farsi rispettare come mostra la media di 4,73 cartellini gialli estratti a partita.

Sono due i giocatori a cui prestare particolare attenzione e che rischiano seriamente di finire sul taccuino dell’arbitro: Marcos Llorente e Johnny Cardoso. Lo spagnolo ha rimediato otto cartellini gialli dall’inizio della stagione, spesi soprattutto nei match di cartello (contro Real e Barcellona, tra le altre).

Al rientro dal lungo infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per una parte consistente della prima stagione, il centrocampista di Simeone non è affatto un giocatore abituato ad andare per il sottile, anzi.

Cardoso ha infatti terminato cinque partite (nelle sole dodici presenze stagionali in Liga) con un giallo: la velocità di trasmissione di palla del centrocampo di Arteta potrebbe metterlo in difficoltà.

Cardoso e Llorente ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 13,46 su Goldbet.

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