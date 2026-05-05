Pronostico Bayern Monaco-PSG: niente calcoli e altra girandola di emozioni

Bayern Monaco-PSG è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Memorabile, sensazionale, leggendaria. Questi sono solo alcuni degli aggettivi utilizzati una settimana fa dalla stampa mondiale per provare a descrivere quello che è accaduto nella semifinale d’andata tra PSG e Bayern Monaco, terminata con un 5-4 mozzafiato che è già negli annali della Champions League. Il trionfo, se vogliamo, del calcio offensivo. Due squadre dalla qualità illimitata che si sono affrontate a viso aperto ed hanno sciorinato giocate d’alta scuola, gesti tecnici di rara bellezza e, perché no, anche qualche vistoso errore in fase difensiva, da mettere in conto quando i ritmi sono così alti e si accetta consapevolmente di rischiare qualcosa.

Tutto ciò per la gioia degli spettatori, che non si sono mai annoiati, assistendo ad una delle gare più spettacolari degli ultimi decenni (e probabilmente di sempre, dal momento che era dal 1960 che in una semifinale di Coppa Campioni non si vedevano 9 gol totali). La sfida del Parco dei Principi ha inevitabilmente riacceso l’eterno dibattito tra chi ama incondizionatamente questo tipo di calcio e chi invece vorrebbe che la propria squadra badasse prima a non prenderle e che ha subito messo nel mirino la permeabilità delle due difese. Non la pensano sicuramente così né Luis Enrique né Vincent Kompany, due allenatori che non concepiscono altro modo di giocare, se non quello di spingere sempre al massimo e cercare di fare un gol in più dell’avversario attraverso una mentalità costantemente propositiva.

Dominio Bayern negli xG

Partiamo subito col dire che, tra i continui capovolgimenti, c’è stato un momento in cui il PSG sembrava a un passo dalla finalissima. I parigini a metà primo tempo erano avanti addirittura 5-2, pur avendo avuto meno occasioni limpide rispetto ai bavaresi (emblematico e parecchio significativo il dato circa gli xG attesi, 1.90 per i transalpini e 3.06 per i neocampioni di Germania).

La corazzata tedesca però non si è persa d’animo. E nel giro di tre minuti ha segnato due reti (Upamecano e Luis Diaz), fondamentali per rimettere in piedi una qualificazione che appariva ormai compromessa. Un PSG più cinico, insomma, contro un Bayern Monaco più impreciso ma che si è confermato la solita macchina da gol.

Non a caso entrambe hanno sfondato il muro delle 40 reti messe a segno in una singola edizione della Champions. Non era mai successo che due squadre ci riuscissero contemporaneamente nel medesimo anno.

All’Allianz Arena servirà il miglior Bayern per vincere con almeno due gol di scarto e staccare il pass per l’ultimo atto di Budapest. Ai campioni d’Europa in carica, viceversa, basterebbe un pareggio – qualsiasi pareggio – per tornare in finale ed avere l’opportunità di risollevare la coppa dalle grandi orecchie.

Kompany, già campione di Germania da due settimane, nel weekend ha fatto riposare praticamente tutti i titolari nel testa-coda con l’Heidenheim, facendone entrare qualcuno nel secondo tempo allo scopo di recuperare una partita che non si era messa bene (sconfitta evitata solo grazie a un gol di Olise al minuto 100). Ad ogni modo il tecnico belga avrà tutti a disposizione contro il PSG, ad eccezione degli infortunati Gnabry e Guerreiro. In dubbio soltanto la presenza in panchina del convalescente Karl.

Da questo punto di vista Luis Enrique ha qualche grattacapo in più. All’andata si è fatto male Hakimi, uno dei suoi pezzi da novanta, che dovrebbe essere sostituito da Zaire-Emery. A centrocampo, infine, si ricomporrà il trio formato da Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz: lo spagnolo ha ormai pienamente recuperato. Anche l’allenatore del PSG sabato scorso ha schierato un undici infarcito di riserve nel match di Ligue 1 con il Lorient, terminato 2-2. A tre turni dalla fine i capitolini hanno 6 punti di vantaggio sull’inseguitrice Lens: il titolo è veramente a un passo.

Come vedere Bayern Monaco-PSG in streaming

La sfida Bayern Monaco-PSG è in programma mercoledì alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su sedici gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

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Il pronostico

Se l’andata è stata un’ode al calcio offensivo, il ritorno non promette nulla di meno. Il Bayern Monaco in casa è un rullo compressore: 23 vittorie nelle ultime 29 gare interne di Champions League e un percorso netto di sei su sei in questa edizione.

Nonostante il PSG sia avanti nel punteggio, i dati degli xG dell’andata ci dicono che il Bayern ha creato di più. La difesa parigina, pur solida fino a un mese fa, ha concesso oltre 50 tocchi in area nelle ultime due uscite europee. Un’enormità che contro gente come Luis Diaz e Olise si paga cara. Il Bayern deve vincere con due gol di scarto per passare direttamente, o con uno per andare ai supplementari. La spinta dell’Allianz Arena e il recupero dei titolari (riposati nel weekend) rendono i bavaresi leggermente favoriti per la vittoria nel match. Data la natura delle due squadre, è quasi impossibile immaginare una gara con poche reti. La combo che suggeriamo è 1+Over 3.5.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-PSG

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.

PSG (4-3-3): Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha; João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2