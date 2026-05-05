Pronostico Almere City-De Graafschap: GOL, over e non solo

Almere City-De Graafschap è la gara d’andata dei playoff di promozione per la Eredivisie: formazioni, pronostico e dove vederla

Con due vittorie su due contro il Den Bosch, nel primo turno di questi playoff che permettono di sognare la promozione in Eredivisie, l’Almere City si è preso la possibilità di affrontare il De Graafschap, una squadra che gioca in casa la seconda, che ha chiuso in classifica davanti nella regular season e che inoltre si è dimostrata in generale più forte.

Ma non solo, anche il fatto di aver saltato due partite, sia mentalmente che fisicamente, pesano nell’economia di questo match. Gli ospiti quindi, partono favoriti. Anche in questa partita che giocano in trasferta nonostante nella stagione regolare l’Almere sia riuscito ad avere la meglio – due a zero – lo scorso 18 gennaio. Ovvio che gli ospiti, comunque, se la possono pure giocare per il doppio risultato e poi prendersi il malloppo, e il passaggio del turno in semifinale, guardando al match di ritorno in programma sabato prossimo.

E poi c’è da dire una cosa: tranne, appunto, nell’ultimo match giocato, questa partita ha sempre regalato almeno un gol per squadra. Le due difese non sono così impenetrabili, e gli attacchi – che hanno segnato tanto nel corso della stagione – potrebbero anche riuscire a fare la differenza. Insomma come al solito quando si gioca in Olanda, ci aspettiamo una gara da almeno un gol per squadra. E sotto vi diciamo come potrebbe andare a finire.

Come vedere Almere City-De Graafschap in diretta tv e in streaming

Almere City-De Graafschap in programma mercoledì alle 20:45 non potrà essere seguita in nessun modo in Italia. I diritti della League One, dalle nostre parti, non sono stati acquisiti da nessuno.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Sul fatto che entrambe potrebbero trovare la via della rete non abbiamo dubbi. E infatti il GOL ha una quota molto bassa. Mentre ci piace pensare al fatto che la qualificazione si possa giocare nella gara di ritorno, quindi in un match da pareggio in questa andata.

Le probabili formazioni di Almere City-De Graafschap

ALMERE CITY (4-3-3): Wendlinger; Reith, van de Blaak; Lawrence, Bijeleveld; Rijhhoff, El Dahri, Conelisse; Poku, Druijf, Dors.

DE GRAAFSCHAP (4-2-3-1): Wieggers; Martens, Basselink, Bultman, Symons; Kok, Kijselhart; Simons, de Jong, El Allachi; Eggens.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2