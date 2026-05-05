Pronostico Juventus U23-Pianese: non c’è due senza tre

Juventus U23-Pianese è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

Sono otto i risultato utili di fila che la Juventus U23 ha piazzato nel finale di annata. Un momento di forma importante per i bianconeri che ospitano la Pianese in questi playoff sapendo di avere anche la possibilità di giocare per il doppio risultato.

Nella storia, tra queste due squadre, ci sono stati quattro scontri diretti: nei primi due, e sempre per uno a zero, ha vinto la Juventus. Negli ultimi due, quelli andati appunto in scena in questa annata, in entrambe le occasioni la partita è finita zero a zero. Non c’è due senza tre, insomma. E il pari, come detto, potrebbe fare comodo ai padroni di casa. Anzi, sicuro farà comodo.

La Pianese, nel primo turno di playoff che ha giocato contro la Ternana, ha avuto la meglio grazie al pareggio e soprattutto grazie ad una prova di orgoglio importante visto che è rimasta in dieci alla fine del primo tempo e poi, dopo essere passata in vantaggio, nel momento in cui ha subito il gol del pari, ha avuto la forza di rimanere in vita. Ma pure le fatiche di domenica scorsa si potrebbero fare sentire. E di questo ne approfitterà senza dubbio la squadra bianconera.

Come vedere Juventus U23-Pianese in diretta tv e in streaming

Juventus U23-Pianese è in programma mercoledì alle 20:00 . Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La Juventus potrebbe sicuramente vincere questa partita, ma crediamo che i padroni di casa saranno molto accorti e cercheranno di portarla dalla propria parte senza correre molti rischi. Quindi occhio al pareggio, che sarebbe il terzo di fila negli scontri diretti. Per Birindelli, allenatore ospite e grande ex della partita, arriva una “bella” delusione.

Le probabili formazioni di Juventus U23-Pianese

JUVENTUS U23 (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Scaglia F., Gil Puche; Deme, Macca, Faticanti, Puczka; Anghelè, Licina; Guerra.

PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Amey; Coccia, Proietto, Tirelli, Bertini, Martey; Fabrizi, Ongaro.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0