Pronostico Cittadella-Lumezzane: ecco il fattore determinante

Cittadella-Lumezzane è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

I playoff per il Cittadella erano in cassaforte da diverso tempo e quindi nelle ultime partite la squadra ha un poco mollato. Il Lumezzane, invece, viene da una striscia importanti di risultati utili. Ma il sogno promozione potrebbe finire subire.

Il Cittadella ha molta più esperienza del Lumezzane di Troise ma non solo, ha dimostrato anche negli scontro diretti di essere superiore. Addirittura, solamente una volta nelle ultime dieci occasioni la squadra ospite è riuscita ad avere la meglio. E se teniamo conto che ai padroni di casa basta anche un pareggio per andare avanti, è normale pensare che il Cittadella possa riuscire nel passaggio del turno.

Non sarà semplice, comunque. Ma la squadra di casa ha in rosa dei giocatori sicuramente importanti per la categoria e il fatto di avere chiuso, tra le altre cose, davanti di tre punti in classifica in campionato è un altro segnale.

Come vedere Cittadella-Lumezzane in diretta tv e in streaming

Cittadella-Lumezzane è in programma mercoledì alle 20:00 . Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Avanti ci andrà il Cittadella, anche se non sarà semplice per via del momento di forma del Lumezzane che ha piazzato cinque risultati utili di fila prima di chiudere la stagione regolare. Quindi parliamo di un match aperto, che si potrebbe chiudere in pareggio.

Le probabili formazioni di Cittadella-Lumezzane

CITTADELLA (3-5-2): Maniero; Gobbato, Pavan, Cecchetto; Crialese, Amatucci, Barberis, Vita, D’Alessio; Castelli, Rabbi.

LUMEZZANE (4-4-2): Drago; Moscati, Stivanello, Gallea, Mancini; Iori, Paghera, Rolando, Ghillani; Caccavo, Anatriello.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0