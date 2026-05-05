Pronostico Campobasso-Pineto: ok al terzo tentativo

Campobasso-Pineto è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

Inizia in mezzo alla settimana la lunghissima corsa dei playoff di Serie C per prendersi l’ultimo posto per la Serie B. Ne sale solamente una. E arrivare in fondo a questi playoff è davvero dura. Iniziamo, comunque, dalla partita tra Campobasso e Pineto. Il regolamento dice che alla fine dei 90′, in caso di pareggio, passa la squadra che si è qualificata meglio in campionato. E in questo caso quella che gioca in casa.

Nelle due partite giocate nel corso della stagione il Pineto, sia in casa che in trasferta, ha avuto la meglio sul Campobasso vincendo sempre per uno a zero. Ma alla fine della fiera sono stati 9 i punti in più che i padroni di casa hanno messo in mezzo, e quindi giustamente si giocano la possibilità del doppio risultato.

Ovviamente, questa situazione, costringe la squadra ospite non solo a stare attenta, soprattutto all’inizio del match, per non prendere gol, ma nel caso la situazione non si sbloccasse nel corso dei 90minuti allora il Pineto sarebbe costretto ad attaccare. Insomma, tutto è apparecchiato non solo per il passaggio del turno del Campobasso ma, in questo caso, anche per la vittoria. In contropiede i padroni di casa hanno dimostrato nel corso dell’anno di essere letali in alcune occasioni, e questa è l’occasione più importante per riuscire a mettere in pratica quello che s’è visto nel corso della stagione.

Come vedere Campobasso-Pineto in diretta tv e in streaming

Arsenal-Atletico Madrid è in programma mercoledì alle 20:00 . Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Non ci aspettiamo una gara spettacolare. E sicuramente questo match finirà con meno di tre reti complessive. Analizzando la partita, stavolta il Pineto non dovrebbe riuscire nel colpaccio anche perché sarà sicuramente diverso l’atteggiamento del Campobasso che ha il doppio risultato a disposizione. Quindi avanti i padroni di casa che si dovrebbe anche prendere la vittoria. Dopo 17 punti nelle ultime 7 partite la squadra di Zauri ci crede, eccome.

Le probabili formazioni di Campobasso-Pineto

CAMPOBASSO (3-5-2): F. Forte; F. Parisi, Salines, Celesia; Lombari, Gala, Agazzi, Serra, Olivieri; Bifulco, Di Livio.

PINETO(4-3-2-1): Tonti; Baggi, Postiglione, Frare, Serbouti; Germinario, L. Lombardi, Schirone; A. Pellegrino, F. D’Andrea; Borsoi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0