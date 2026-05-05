Pronostici Arsenal-Atletico Madrid: marcatore e tiri in porta

Pronostici Arsenal-Atletico Madrid, nella notte dell’Emirates Stadium in palio un biglietto per la finalissima di Budapest. Ecco le nostre scelte sui possibili protagonisti.

Si accendono i riflettori sull’Emirates Stadium di Londra per una notte europea che promette di essere tanto epica quanto decisiva. L’1-1 della semifinale d’andata al Metropolitano di Madrid ha lasciato totalmente aperto il discorso qualificazione. Se l’Arsenal ha dimostrato di essere efficace e pericolosoa anche in trasferta, l’Atletico ha risposto con la consueta ferocia agonistica ed il cinismo dei suoi interpreti migliori.

Per i Gunners, questo match rappresenta l’opportunità di centrare quella che sarebbe la loro seconda finale di Champions League (la prima dopo 20 anni). I Colchoneros di Diego Simeone, già due volte in finale nello scorso decennio (entrambe perse con i rivali cittadini del Real Madrid) cercheranno invece di confermare la straordinaria tradizione contro i club inglesi nelle semifinali delle manifestazioni UEFA. Sarà dunque un ritorno ad altissima tensione. Un incontro in cui i dettagli e le giocate dei fuoriclasse faranno tutta la differenza tra la gloria di Budapest, sede dell’ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie, ed il rimpianto.

Alvarez spauracchio numero uno

Ecco chi tenere d’occhio nella notte londinese per quanto riguarda il possibile marcatore e gli uomini più pericolosi. Come a Madrid, anche nella capitale inglese l’Arsenal rischia di essere castigato da Julian Alvarez.

All’andata la “Araña” ha confermato di essere in uno stato di grazia assoluto. Oltre a trasformare con freddezza il rigore del pareggio, è stato il pericolo numero 1 per la difesa dell’Arsenal con ben 6 conclusioni complessive. Il rating di 7.67 registrato nei database statistici racconta quella che è stata la sua partita (passaggi chiave, tiri, dribbling e duelli vinti), a testimonianza di una prestazione totale. Inoltre, l’argentino ex Man City ha appena infranto un record storico appartenuto al connazionale Messi.È diventato il calciatore argentino più veloce a raggiungere 25 gol in Champions League, impiegando appena 41 partite contro le 42 dell’otto volte Pallone d’Oro. Con una fame simile e la certezza di guidare l’attacco, la sua firma sul match è una scommessa ad altissima quota.

Passando ai potenziali tiratori, ci aspettiamo almeno una conclusione nello specchio da parte di Declan Rice. Il metronomo dei Gunners ha nel tiro dalla distanza una delle sue armi migliori. Una settimana fa ha tirato due volte senza però inquadrare la porta di Oblak. Davanti al proprio pubblico e con il traffico che si creerà negli ultimi sedici metri, l’ex West Ham avrà lo spazio per aggiustare la mira ed impegnare severamente il portiere sloveno almeno in un’occasione.

Uno dei principali grattacapi, per Mikel Arteta, potrebbe essere Ademola Lookman. L’ex Atalanta è stato una spina nel fianco per la retroguardia inglese all’andata, risultando il secondo giocatore più pericoloso dei suoi dopo Alvarez con 4 tiri totali (di cui 2 nello specchio). La sua velocità e l’abilità nell’uno contro uno a campo aperto si riveleranno devastanti. Anche contro difensori rapidi come quelli dell’Arsenal, siamo certi che Lookman troverà lo spazio per liberare il tiro almeno due volte.

Chiudiamo con Bukayo Saka, che sabato scorso è tornato partendo dal 1′ contro il Fulham in Premier League e l’ha fatto alla grande. L’inglese ha messo a referto un gol e un assist, dimostrando di aver recuperato il ritmo partita dopo il problema fisico. Arteta lo lancerà dal primo minuto nel tridente. La sua capacità di accentrarsi e calciare col mancino è vitale per l’Arsenal, e ci aspettiamo che centri lo specchio della porta almeno una volta.

Quindi, ricapitolando: Julian Alvarez marcatore plus, Rice over 0,5 tiri in porta plus, Lookman over 1,5 tiri totali plus e Saka over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 13,33 volte la posta.