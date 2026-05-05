Pronostici Copa Libertadores 6 maggio: margine d’errore ridotto per il Verdao

Copa Libertadores, la fase a gironi entra nel vivo con la quarta giornata. Nella notte tra martedì e mercoledì in campo Boca Juniors e Palmeiras, entrambe impegnate in trasferta.

Al via la quarta giornata della fase a gironi di Copa Libertadores, con i primi verdetti che iniziano a delinearsi. Tra corazzate in cerca del primato e sfide da dentro o fuori, il programma propone incroci da brividi tra Bolivia, Ecuador, Perù, Argentina e Colombia.

Il Palmeiras di Abel Ferreira non perde da metà marzo (13 partite di fila senza KO) ma la scorsa settimana ha rallentato il passo con due pareggi consecutivi. Nel Gruppo F i brasiliani sono secondi a 5 punti e non possono prendersela comoda: la sfida contro lo Sporting Cristal capolista è il crocevia per il primo posto. I peruviani segnano molto ma dietro ballano parecchio (24 gol subiti in stagione) e dovranno fare a meno di due pedine fondamentali come González e Santana. Quattro delle ultime 5 gare del Verdão si sono chiuse con meno di tre reti totali: ci aspettiamo una vittoria cinica e pragmatica del Palmeiras in una partita a punteggio basso.

Spostandoci nel Gruppo D, il Boca Juniors deve ripartire dopo il KO di misura della scorsa settimana rimediato a Belo Horizonte con il Cruzeiro. Gli Xeneizes sono secondi a quota 6 punti in un girone equilibratissimo ed affrontano il fanalino di coda Barcelona SC, ancora a secco di punti. Gli ecuadoriani hanno un attacco anemico (appena un gol fatto), mentre il Boca arriva forte di tre successi di fila nell’Apertura argentina. La disciplina difensiva della formazione di Claudio Ubeda dovrebbe fare la differenza a Guayaquil: un primo tempo di studio potrebbe lasciare spazio ad una ripresa molto più vivace, con gli argentini pronti a strappare un risultato utile.

Le previsioni sulle altre partite

Nel Gruppo G il Lanus si trova in un ingorgo insieme a LDU Quito e Mirassol, tutte e tre a quota 6 punti. La trasferta contro i boliviani dell’Always Ready nasconde però un’insidia enorme: si gioca ad El Alto, a oltre quattromila metri d’altezza, dove l’aria rarefatta e la velocità del pallone metteranno a dura prova la squadre ospite.

Tuttavia, l’Always Ready finora è apparso la vera cenerentola del girone (zero gol fatti in tre partite) ed ha già dimostrato di poter cedere anche in casa, come nell’1-0 subito dal Quito. I Granate, pur segnando poco (2 gol finora), hanno l’esperienza internazionale e la capacità di gestire i ritmi, evitando di rimanere senza fiato. Un loro risultato positivo non è da escludere.

Chiudiamo con il Gruppo H, dove il Rosario Central capitanato da Angel Di Maria vede la qualificazione ormai a un passo. Primi con 7 punti e reduci dal secco 3-0 in trasferta contro l’UCV, gli argentini ospitano il Libertad. I paraguaiani sono ultimi nel girone e hanno una difesa colabrodo che ha già incassato ben sette reti in tre partite: davanti al proprio pubblico i gialloblù possono dilagare contro la fragile retroguardia del Libertad.

Copa Libertadores: possibili vincenti

Boca Juniors o pareggio (in Barcelona SC-Boca Juniors)

Palmeiras (in Sporting Cristal-Palmeiras)

Lanus o pareggio (in Always Ready-Lanus)

La partita da almeno due gol complessivi

Rosario Central-Libertad

Le partite da meno di tre gol complessivi

Sporting Cristal-Palmeiras

Barcelona SC-Boca Juniors

Comparazione quote

La vittoria del Palmeiras è quotata a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Under 2.5” in Barcelona SC-Boca Juniors è quotato invece a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

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