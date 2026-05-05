Pronostico Casertana-Crotone: è una gara da gol

Casertana-Crotone è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

La Casertana parte ovviamente avvantaggiata in questo turno dei playoff perché se la può giocare con il doppio risultato. Ma il Crotone all’inizio dell’anno era stato costruito con altri obiettivi, magari quelli di promozione diretta. Alcune vicissitudine nel corso della stagione hanno cambiato prospettiva. Ma questa squadra ha chiuso sicuramente bene.

Ora, sia all’andata che al ritorno la Casertana ha fatto punti: uno in trasferta e tre in casa. Quindi sulla carta non c’è il due senza tre. Ma è evidente che le qualità tecniche del Crotone in questo match, soprattutto quelle relative al reparto offensivo, potrebbero fare la differenza. Nel corso delle ultime dieci partite giocate, infatti, i calabresi sono riusciti a segnare in 9 occasioni. Un segnale che la Casertana deve tenere in considerazione.

Ci aspettiamo un inizio arrembante del Crotone, alla ricerca di quel gol che lo potrebbe qualificare. Ma non per questo la Casertana starà a guardare, anzi. Poi sappiamo benissimo che le sorprese in partite del genere sono sempre dietro l’angolo, quindi è opportuno stare bene attenti. Ma quello che ci viene da dire, come avrete letto nel titolo, che questa è una gara da almeno un gol per squadra. Per il pronostico completo vi rimandiamo sotto.

Come vedere Casertana-Crotone in diretta tv e in streaming

Casertana-Crotone è in programma mercoledì alle 15:00 . Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Ancora non ci sono quote su diversi bookmaker, ma il pareggio si dovrebbe attestare intorno alle 3 volte la posta.

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Il pronostico

Con il pareggio passa la Casertana. Ma quello che crediamo noi è che questo match possa regalare almeno un gol per squadra. Nel momento in cui andiamo online non ci sono quote. Ma il GOL è quello che ci piace di più. E la quota, tra le altre cose, dovrebbe essere anche bella alta.

Le probabili formazioni di Casertana-Crotone

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Martino, Rocchi, Heinz; Llano, Bentivegna, Toscano, Girelli, Oukhadda; Butic, Casarotto.

CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Di Pasquale, Cocetta, Groppelli; Gallo, Viniscius, Sandri; Energe, Musso, Zunno.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1