Pronostico Arsenal-Atletico Madrid: Colchoneros all’assalto del fortino Emirates

Arsenal-Atletico Madrid è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il primo round tra Arsenal e Atletico Madrid è finito con un nulla di fatto, un 1-1 che rimanda tutto al ritorno londinese. Diciamoci la verità: non ci si aspettava niente di diverso nella sfida tra due allenatori pragmatici e attenti alla fase difensiva come Diego Simeone e Mikel Arteta, quest’ultimo diventato con il passare del tempo più simile al collega argentino di quanto non lo fosse fino a qualche anno fa.

Partita a scacchi doveva essere e partita a scacchi è stata al Metropolitano. Le emozioni non sono mancate ma nulla a che vedere con i fuochi d’artificio dell’altra semifinale tra PSG e Bayern Monaco, un 5-4 che già occupa un posto di rilievo nella storia della Champions League, vera e propria manna per gli amanti del calcio offensivo. A Madrid invece ha regnato l’equilibrio: primo tempo meglio i Gunners, più propositivi rispetto ai Colchoneros e meritatatamente in vantaggio prima di rientrare negli spogliatoi grazie ad un rigore trasformato da Gyokeres.

Nella ripresa, però, la musica è cambiata. Gli aggiustamenti del Cholo, paradossalmente in virtù dell’inserimento di un difensore (Le Normand) al posto di un esterno (Simeone), hanno permesso all’Atletico di alzare il baricentro e uscire dalla pressione, nonché di costruire le migliori occasioni del match. Il gol del pareggio è arrivato al minuto 56. Ancora una volta un calcio di rigore, con Alvarez che ha imitato lo svedese scegliendo la potenza e non lasciando praticamente scampo a Raya.

A dieci minuti dalla fine, poi, l’episodio che ha mandato su tutte le furie Arteta. Il Var, in seguito a revisione, ha annullato la decisione dell’arbitro Makkelie di concedere un altro rigore a Eze dopo uno scontro di gioco con Hancko.

A Madrid meglio l’Atletico

Se fosse un incontro di boxe, diremmo che ai punti l’avrebbe spuntata l’Atletico Madrid, che probabilmente meritava qualcosa in più. E gli xG lo confermano: 2.21 quelli prodotti dai Rojiblancos, mai così prolifici in un’edizione della Champions (quello di Alvarez è stato il trentacinquesimo).

L’Arsenal, insomma, dovrà essere più incisivo se vuole tornare a giocare la finale della coppa dalla grandi orecchie per la prima volta dopo 20 anni e continuare a inseguire il sogno Champions (sarebbe la prima per i londinesi). In campionato, nel frattempo, i Gunners sabato hanno travolto il Fulham nel derby (3-0). Altra vittoria fondamentale in ottica titolo, utile soprattutto per tenere a bada il Manchester City, con cui sarà verosimilmente battaglia fino all’ultimo turno.

I Colchoneros invece, nonostante una formazione piena di riserve (11 cambi rispetto alla gara di coppa), sono comunque riusciti ad espugnare 2-0 il Mestalla di Valencia, ottenendo il secondo successo consecutivo nella Liga. In classifica, tuttavia, non è cambiato più di tanto, con l’Atletico ormai senza obiettivi concreti dopo aver blindato il quarto posto dietro a Barcellona, Real Madrid e Villarreal.

Ovviamente a Londra Simeone ributterà nella mischia tutti i titolari, compreso quell’Alvarez che nella gara d’andata ha tenuto con il fiato sospeso il Metropolitano uscendo dal campo zoppicando. Quasi certa invece l’assenza di Gimenez, indisponibile al pari di Barrios e Nico Gonzalez. Sponda Arsenal, i due principali dubbi di Arteta sono Odegaard e Havertz: entrambi dovrebbero recuperare per l’Atletico. Saka, autore di un gol e un assist contro il Fulham, stavolta partirà dal 1′.

Come vedere Arsenal-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming

Arsenal-Atletico Madrid è in programma martedì alle 21:00 all’Emirates Stadium di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

L’Emirates Stadium è pronto a trasformarsi in una bolgia per la notte più importante degli ultimi vent’anni di storia dell’Arsenal. L’1-1 del Metropolitano ha lasciato tutto in perfetto equilibrio. Mentre i Gunners continuano a sognare la loro prima storica Champions League – tenendo contemporaneamente testa al Manchester City in Premier – l’Atletico Madrid si presenta a Londra con la forza della sua tradizione e la capacità unica del Cholo di esaltarsi nelle sfide da dentro o fuori.

L’Arsenal parte con i favori del pronostico grazie al fattore campo e a una solidità d’acciaio che in questa Champions ha prodotto ben otto clean sheet e nessuna sconfitta (10 vittorie e 3 pareggi). Tuttavia, l’Atletico non è una squadra che si lascia intimorire. I Colchoneros hanno un feeling speciale con le squadre inglesi nelle semifinali UEFA, avendo sempre superato il turno nei tre precedenti incroci. Rispetto all’andata, ci aspettiamo una partita inizialmente bloccata ma destinata ad accendersi. Con il passare dei minuti, l’obbligo di evitare i tempi supplementari costringerà una delle due a scoprirsi. Se all’andata l’equilibrio ha regnato sovrano, a Londra entrambe le squadre hanno le armi per colpire. I Gunners in casa sono una sentenza, ma l’orgoglio e il cinismo dei madrileni in contropiede rendono il Gol un’opzione molto interessante e di grande valore rispetto alle quote che vedono i padroni di casa nettamente favoriti.

Le probabili formazioni di Arsenal-Atletico Madrid

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Julian Alvarez, Griezmann.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1