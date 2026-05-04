Home » CALCIO » Anteprime » Pronostico Besiktas-Konyaspor: l’ultimo obiettivo rimasto

Pronostico Besiktas-Konyaspor: l’ultimo obiettivo rimasto

di

Besiktas-Konyaspor è la semifinale della Coppa di Turchia e si gioca martedì. Dove vederla, formazioni e pronostico

Ai bianconeri del Besiktas è rimasto solamente questa manifestazione, la Coppa di Turchia. Ed è una semifinale che sulla carta non si preannuncia complicata per i padroni di casa, che se la possono prendere contro un Konyaspor che in classifica, in campionato, è nono, e che nei due incontri di questa stagione ha sempre perso contro il Besiktas.

Pronostico Besiktas-Konyaspor
Pronostico Besiktas-Konyaspor: l’ultimo obiettivo rimasto (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Quattro risultati utili nelle ultime cinque partite sono un bottino importante per la truppa di casa, che in campionato, nelle ultime due giornate, non può in nessun modo migliorare la propria posizione in classifica. Sappiamo benissimo qual è il valore in generale, nel campionato turco, per il Besiktas, che quindi si gioca davvero l’intera annata in questa partita. Una gara che pare indirizzata, senza dubbio, perché il Konyaspor giocando in trasferta ha poche possibilità di ribaltare il pronostico. E poi diciamolo chiaramente, la qualità dei padroni di casa la conosciamo tutti. E le motivazioni sono molto importanti. Insomma, il Besiktas almeno una finale in questa stagione la giocherà.

Come vedere Besiktas-Konyaspor in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la semifinale di Coppa di Turchia Besiktas-Konyaspor, in programma martedì alle 19:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Besiktas è quotata 1.35 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su GoldbetLottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

La vittoria dei padroni di casa è sicura. Il Besiktas volerà in finale di Coppa di Turchia sfruttando le maggiori qualità e le motivazioni che verranno sicuramente fuori dopo una stagione molto al di sotto delle aspettative. L’ultimo scatto d’orgoglio.

Le probabili formazioni di Besiktas-Konyaspor

BESIKTAS (4-1-4-1): Llach; Sazdagi, Agbadou, Udoukhai, Yilmaz; Ndidi; Cerny, Olaitan, Kocku, Toure; Oh. 
KONYASPOR (4-3-3): Ertas; Bazoer, Yazgili, Bosluk; Andzouana, Bjorlo, Jo, Subasi; Olaigbe, Svendsen, Goncalves.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Roma-Fiorentina

Pronostico Roma-Fiorentina: l’occasione è troppo ghiotta

Pronostico Cremonese-Lazio

Pronostico Cremonese-Lazio: non vogliono mai perdere

Chivu

Pronostico Inter-Parma: una combo da provare nella notte della festa