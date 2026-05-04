Pronostico Besiktas-Konyaspor: l’ultimo obiettivo rimasto

Besiktas-Konyaspor è la semifinale della Coppa di Turchia e si gioca martedì. Dove vederla, formazioni e pronostico
Ai bianconeri del Besiktas è rimasto solamente questa manifestazione, la Coppa di Turchia. Ed è una semifinale che sulla carta non si preannuncia complicata per i padroni di casa, che se la possono prendere contro un Konyaspor che in classifica, in campionato, è nono, e che nei due incontri di questa stagione ha sempre perso contro il Besiktas.
Quattro risultati utili nelle ultime cinque partite sono un bottino importante per la truppa di casa, che in campionato, nelle ultime due giornate, non può in nessun modo migliorare la propria posizione in classifica. Sappiamo benissimo qual è il valore in generale, nel campionato turco, per il Besiktas, che quindi si gioca davvero l’intera annata in questa partita. Una gara che pare indirizzata, senza dubbio, perché il Konyaspor giocando in trasferta ha poche possibilità di ribaltare il pronostico. E poi diciamolo chiaramente, la qualità dei padroni di casa la conosciamo tutti. E le motivazioni sono molto importanti. Insomma, il Besiktas almeno una finale in questa stagione la giocherà.
Come vedere Besiktas-Konyaspor in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la semifinale di Coppa di Turchia Besiktas-Konyaspor, in programma martedì alle 19:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
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Il pronostico
La vittoria dei padroni di casa è sicura. Il Besiktas volerà in finale di Coppa di Turchia sfruttando le maggiori qualità e le motivazioni che verranno sicuramente fuori dopo una stagione molto al di sotto delle aspettative. L’ultimo scatto d’orgoglio.
Le probabili formazioni di Besiktas-Konyaspor
BESIKTAS (4-1-4-1): Llach; Sazdagi, Agbadou, Udoukhai, Yilmaz; Ndidi; Cerny, Olaitan, Kocku, Toure; Oh.
KONYASPOR (4-3-3): Ertas; Bazoer, Yazgili, Bosluk; Andzouana, Bjorlo, Jo, Subasi; Olaigbe, Svendsen, Goncalves.
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