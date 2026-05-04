Pronostico Al Khaleej-Al Hilal: Inzaghi riapre il campionato

Al Khaleej-Al Hilal è una partita valida per la trentunesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Non è finita. E questa è una grossa notizia per l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Sì, perché vincendo questa partita contro una squadra che ormai non ha più nulla da chiedere alla propria stagione, andrebbe a soli due punti dall’Al Nassr quando mancherebbero solamente due giornate al termine del campionato.

E il 12 maggio, in trasferta, c’è anche lo scontro diretto che, sicuramente, deciderà la stagione. Ma intanto sarebbe opportuno per Inzaghi, che ricordiamo non ha perso nemmeno una partita nel corso di questa stagione, arrivarci a meno due. E non crediamo ci possano essere dubbi su chi vincerà questa partita. L’Al Hilal vuole sfruttare l’occasione che la sconfitta inaspettata di Ronaldo e compagni ha regalato. E le motivazioni sono sicuramente a mille. Ripetiamo, inoltre, che i padroni di casa dopo due vittorie di fila arrivate nel corso delle ultime due settimane sono praticamente salvi e con nessuna possibilità né di pensare a chi sta davanti e nemmeno di essere ripresi da chi c’è dietro. Insomma, è una partita scritta.

Come vedere Al Khaleej-Al Hilal in diretta tv e in streaming

Al Khaleej-Al Hilal in programma martedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Al Hilal è quotata 1.22 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.95 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

L’Al Hilal vincerà questa partita senza nessun dubbio. Dentro una gara da almeno tre reti complessive. Si è creata l’occasione per riprendersi il primo posto nello scontro diretto, e la truppa di Simone Inzaghi la sfrutterà a dovere.

Le probabili formazioni di Al Khaleej-Al Hilal

AL KHALEEJ (4-4-2): Moris; Al Hamsal, Al Hafith, Al Khabrani, Rebocho; Masouras, Kourbelis, Kanabah, Fernandes; King, Fourtonis.

AL HILAL (4-4-2): Bono; Al-Harbi, Tambakti, Alawjami, Hernandez; Milinkovic-Savic, Kanno, Neves, Al-Dawsari; Malcom, Benzema.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3