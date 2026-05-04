Pronostici Everton-Manchester City: marcatore e tiri in porta

Everton-Manchester City, le dritte in chiave player building della sfida che vedrà protagonisti i Toffees

Un solo risultato a disposizione. Per rispondere subito all’Arsenal riportandosi in scia dei Gunners, il Manchester City non ha alternativa alla vittoria: l’Everton non dovrebbe fare sconti, ma sono inevitabilmente Haaland e compagni a partire con i favori del pronostico.

Giunti nell’ultimo frangente della stagione, ogni partita assume un peso specifico maggiore: letale in questo tipo di situazioni, l’attaccante norvegese non dovrebbe “tradire” le attesi mettendo a segno un altro gol, il venticinquesimo in Premier League di quest’ennesima stagione sfavillante da un punto di vista realizzativo.

Il mosaico legato ai tiratori dovrebbe comunque comprendere non poche tessere: a cominciare da Ndiaye e Cherki, in grado di ritagliarsi occasioni importanti in un fazzoletto per riuscire a trovare la porta avversaria (18 tiri in porta per il primo, quarantasei complessivi per l’ex Lione).

Il fattore fisicità sarà uno dei temi dominanti del match. Oltre a Beto (sempre un punto di riferimento per la propria squadra come mostrano gli otto gol stagionali in Premier), si potrebbe puntare anche su Guehi.

L’Everton non è una squadra che tende a concedere moltissimo nelle situazioni di calcio da fermo (solo nove i gol presi nella propria area, per un totale di 134 tiri); tuttavia, la leggerezza in termini di approccio evidenziata nelle ultime uscite ufficiali dovrebbe agevolare il centrale del City, in grado di trovare la via della rete in due occasioni.

Haaland marcatore plus; Ndiaye, Cherki, Beto e Guehi Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 13,14 su Goldbet.