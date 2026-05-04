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Pronostici Cremonese-Lazio: marcatore e tiri in porta

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Cremonese-Lazio, le dritte in chiave player building: occhio ai colpi di scena

Confronto decisivo per la Cremonese con cui provare a rispondere subito al Lecce, la sfida dello “Zini” con la Lazio è un autentico punto di non ritorno per gli uomini di Giampaolo. Senza troppe pretese di classifica, la Lazio resta però un ostacolo difficile da aggirare: le premesse per una gara frizzante impreziosita da diversi gol ci sono tutte.

Bonazzoli prova una conclusione di sinistro
Pronostici Cremonese-Lazio: marcatore e tiri in porta (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Rigorista designato, Bonazzoli avrà ancora una volta il compito di sorreggere sulle sue spalle un attacco che si affida tanto al mancino dell’ex Verona e Salernitana. Un fattore sia di testa che di piede, l’istrionico attaccante italiano ha totalizzato sette reti in campionato (sui ventisei complessivi della sua squadra).

Nel pirotecnico 3-3 contro l’Udinese, la Lazio ha denotato una certa fragilità dalla cintola in giù: ipotizzare che i padroni di casa riescano a trovare il bandolo della matassa con il loro centravanti non è affatto utopia.

In ottica player building risultano comunque interessanti anche le candidature di Isaksen (per il quale si potrebbe valutare un Over 1,5 tiri in porta plus) e Maldini.

In particolare, l’esterno offensivo di Sarri vuole recuperare il terreno perduto nelle gerarchie rispetto a Cancellieri, utilizzato con più continuità dal tecnico toscano nell’ultimo frangente della stagione: le quarantadue conclusioni complessive in Serie A fanno pendere l’ago della bilancia dalla sua parte.

Bonazzoli marcatore plus; Isaksen Over 1,5 tiri in porta plus, Maldini Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 15,87 su Goldbet.

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