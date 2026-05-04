Pronostici Cremonese-Lazio: marcatore e tiri in porta

Cremonese-Lazio, le dritte in chiave player building: occhio ai colpi di scena

Confronto decisivo per la Cremonese con cui provare a rispondere subito al Lecce, la sfida dello “Zini” con la Lazio è un autentico punto di non ritorno per gli uomini di Giampaolo. Senza troppe pretese di classifica, la Lazio resta però un ostacolo difficile da aggirare: le premesse per una gara frizzante impreziosita da diversi gol ci sono tutte.

Rigorista designato, Bonazzoli avrà ancora una volta il compito di sorreggere sulle sue spalle un attacco che si affida tanto al mancino dell’ex Verona e Salernitana. Un fattore sia di testa che di piede, l’istrionico attaccante italiano ha totalizzato sette reti in campionato (sui ventisei complessivi della sua squadra).

Nel pirotecnico 3-3 contro l’Udinese, la Lazio ha denotato una certa fragilità dalla cintola in giù: ipotizzare che i padroni di casa riescano a trovare il bandolo della matassa con il loro centravanti non è affatto utopia.

In ottica player building risultano comunque interessanti anche le candidature di Isaksen (per il quale si potrebbe valutare un Over 1,5 tiri in porta plus) e Maldini.

In particolare, l’esterno offensivo di Sarri vuole recuperare il terreno perduto nelle gerarchie rispetto a Cancellieri, utilizzato con più continuità dal tecnico toscano nell’ultimo frangente della stagione: le quarantadue conclusioni complessive in Serie A fanno pendere l’ago della bilancia dalla sua parte.

Bonazzoli marcatore plus; Isaksen Over 1,5 tiri in porta plus, Maldini Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 15,87 su Goldbet.