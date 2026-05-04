Pronostici Siviglia-Real Sociedad: marcatore e tiri in porta

Pronostici Siviglia-Real Sociedad: per i padroni di casa è la partita che vale la stagione. Ecco gli uomini che possono essere decisivi

La partita dell’anno, o quasi, per il Siviglia. Che vincendo contro la Real Sociedad che ormai da chiedere al proprio campionato non ha praticamente nulla, uscirebbe dalla zona rossa della classifica e respirerebbe un po’ per questa parte finale di stagione.

Motivazioni enormi per gli andalusi, nessuna per i baschi: vincendo la Coppa del Re si sono conquistati un posto nella prossima Europa League e il quinto posto che, alla Spagna, potrebbe garantire la Champions, è troppo lontano per pensarci. Insomma, tutto lascia presagire ad un’affermazione del Siviglia. Ed è per questo che gli uomini decisivi possono spuntare soprattutto nella squadra di casa. Andiamo quindi a vedere insieme chi potrebbero essere.

Pronostici Siviglia-Real Sociedad; le nostre scelte

Tornato titolare nella gara contro l’Osasuna della scorsa settimana, persa, Maupay ha ritrovato anche il gol. Potrebbe essere sicuramente lui l’elemento che potrebbe trovare la rete nel corso di questa partita. Diciamo che da quando è arrivato a gennaio si è subito integrato nel gruppo e che ha cercato di dire la propria. Ci riuscirà anche lunedì sera? Crediamo proprio di sì.

L’altro uomo che almeno una conclusione nello specchio la potrebbe trovare, rimanendo in casa Siviglia, è lo svizzero Vargas, colui che è sempre sicuro di giocare dall’inizio. Non segna tanto, ma ha qualità tecniche importanti e in porta ci calcia. Potrebbe sfruttare le sue qualità tecniche per trovare i pali.

In casa Real Sociedad occhio a Oyazarbal, il migliore dei baschi. Capitano e numero 10, è l’uomo in più degli ospiti. Calcia anche i rigori, nel caso. Quindi un tiro nello specchio ci pare assicurato così come quello di Oskarsson, un attaccante di livello che di testa le prende tutte ed è fenomenale sulle palle inattive.

Quindi: Maupay marcatore plus, Vargas, Oyazarbal e Oskarsson over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 6,58 volte la posta.