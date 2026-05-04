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Pronostici Chelsea-Nottingham Forest: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Chelsea-Nottingham Forest: una partita che ha un valore importante per entrambe le formazioni. Ecco gli uomini decisivi

Da un lato il Chelsea, dopo aver conquistato la finale di Fa Cup, vuole tornare a vincere in campionato. Dall’altro il Nottingham Forest deve per forza di cose fare punti nonostante giovedì prossimo si giochi la gara di ritorno contro l’Aston Villa per accedere alla finale di Europa League. Ma la salvezza non è semplice, soprattutto dopo la vittoria del Tottenham.

Pronostici Chelsea-Nottingham Forest

Ma i Blues hanno avuto più tempo per preparare la partita, hanno un certo entusiasmo perché si devono giocare una finale, ma soprattutto hanno bisogno di rientrare nelle zone che contano della classifica per un posto europeo nel prossimo anno. Evidente che ci siano diversi fattori che ci spingono a dire che i padroni di casa siano favoriti. E andiamo a vedere insieme, quindi, chi potrebbero essere gli uomini decisivi.

Pronostici Chelsea-Nottingham Forest: ecco chi segna

Partiamo dal marcatore, ovviamente. E crediamo che in partite del genere, nelle quali le qualità tecniche devono per forza di cose fare la differenza, un uomo come Cole Palmer non si possa tirare indietro. Al numero dieci del Chelsea il gol manca dal 4 marzo, contro l’Aston Villa, due mesi esatti senza esultare. Ecco, la serata permette a lui, e alla sua squadra, di tornare a gioire.

Almeno una conclusione dentro lo specchio della porta ce l’aspettiamo da due uomini del Chelsea: uno è Joao Pedro, l’attaccante di riferimento; l’altro è Enzo Fernandez che giocherà sulla trequarti e ci ha abituati nel corso della stagione a degli inserimenti importanti e anche decisivi. Quindi sì, entrambi i pali nel corso della serata li dovrebbero trovare. In casa Nottingham occhio a Igor Jesus (si gioca il posto con Lucca). Uno dei due attaccanti dovrebbe riuscire a centrare i pali.

Quindi, ricapitolando: Palmer marcatore plus, Joao Pedro, Enzo Fernandez e Igor Jesus over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 6,54 volte la posta. 

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