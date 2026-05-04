Pronostico Al Ittihad-Al Kholood: la rivincita è di poco valore

Al Ittihad-Al Kholood è una partita valida per la trentunesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Il 18 marzo scorso, in maniera anche del tutto inaspettata, l’Al Kholood, dopo i calci di rigore, ha eliminato dalla King Cup l’Al Ittihad. Sì, questo è il momento della rivincita per i gialloneri, anche se oggettivamente ha poco valore.
Però un pizzico di voglia ci sarà, nonostante pure la classifica per i padroni di casa non sia delle migliori. Fuori da ogni gioco per la vittoria finale del campionato, l’obiettivo è quello di chiudere al meglio la stagione anche se alla fine ci saranno molti e molti rimpianti. Ma alcune volte, stagioni del genere, capitano e si può fare nulla per evitarle.
L’Al Kholood, invece, qualche punto ancora lo deve fare per raggiungere la salvezza. Però gliene bastano pochi, o forse nessuno se dietro continueranno a non vincere. Ma la matematica ancora non c’è e quindi un po’ di motivazioni da qui alla fine dell’anno ci saranno. Ma anche se queste motivazioni saranno sicuramente presenti in questa partita, non crediamo ci possano essere possibilità di vittoria. L’Al Ittihad come detto ha il dente avvelenato, e cercherà – riuscendoci – a prendersi tre punti.
Come vedere Al Ittihad-Al Kholood in diretta tv e in streaming
Al Ittihad-Al Kholood in programma lunedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Al Ittihad è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
La vittoria dell’Al Ittihad non riusciamo a metterla in discussione nonostante i padroni di casa non abbiano chissà quale motivazioni a differenza della squadra ospite. Però come detto c’è un senso di rivincita che non può non essere tenuto in considerazione.
Le probabili formazioni di Al Ittihad-Al Kholood
AL ITTIHAD (4-2-3-1): Rajkovic; Al Shanqiti, Keller, KAdesh, Mitaj; Pereira, Fabinho; Diaby, Aouar, Roger; En Nesyri.
AL KHOLOOD (4-4-2): Cozzani; Gyomber, Utkus, Pinas, Al Shejri; Al Aliwa, N’Doram, Buckley, Kortajarena; Bahebri, Guga.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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