Pronostici Colombia-Ghana: quasi ammoniti plus

Pronostici Colombia-Ghana: ecco quattro quasi ammoniti plus di una partita tra le più complicate da leggere

Colombia e Ghana, almeno sulla carta, scendono in campo per questa Coppa del Mondo con obiettivi diversi. O almeno questo è quello che ci dice il ranking.

I sudamericani sono tredicesimi nella classifica FIFA, mentre gli africani occupano la posizione numero 73. Quindi sulla carta non ci dovrebbe essere partita. Ma abbiamo capito, però, che nessun match dentro il Mondiale ha un pronostico sicuro. In questo caso, però, noi andiamo oltre e andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che possono almeno commettere due falli oppure prendersi un giallo.

Pronostici Colombia-Ghana: le nostre scelte

Il ghanese Partey, centrocampista centrale, è l’unico mediano vero in mezzo al campo della formazione sudafricana. Un giocatore messo lì solamente per cercare di sporcare il maggior numero di palloni possibili in primis e poi cercare di recuperarli anche, quei palloni. Normale pensare che possa commettere almeno due infrazioni nel corso del match. Ayew, invece, è chiamato sicuramente a pressare alto. E anche quando rientra, comunque, non è uno dei giocatori più “puliti” del Mondiale. Due falli in questo caso sono quasi assicurati.

In casa Colombia occhio a Luis Diaz: l’esterno attacca sempre e quando c’è da difendere va in difficoltà. Molto spesso arriva in ritardo e quindi commette fallo. Infine occhio a Mojica: si è preso già un giallo nel corso di questa manifestazione e rischia anche di prendersene un altro. Un tipo fumantino.

Ricapitolando: Partey, Ayew, Mojica e Luis Diaz quasi ammoniti plus, su GoldBet hanno un valore di 7,39 volte la posta.