Pronostici Australia-Egitto: quasi ammoniti plus

Pronostici Australia-Egitto: ecco i nomi di quattro quasi ammoniti plus che hanno anche una quota grossa. Le nostre scelte
Parte decisamente favorito l’Egitto in questa partita da dentro o fuori per il Mondiale. Una partita che potrebbe regalare un ottavo di finale storico per gli africani.
L’Australia è una squadra, come abbiamo ribadito nel corso delle ultime settimane, che ad un certo punto quando il livello si alza non riesce a offrire qualcosa in più. Insomma, parliamo di un match che ci pare indirizzato. Adesso qui, però, andiamo a vedere chi potrebbe finire o sul taccuino del direttore di gara oppure commettere almeno due falli.
Pronostici Australia-Egitto: le nostre scelte
Partiamo da due australiani: il primo è Behic che se la dovrà vedere con Momo Salah. Che non è il cliente migliore che può capitare. Nonostante l’età, il giocatore del Liverpool rimane l’uomo più temibile tra gli egiziani. Almeno due falli li potrebbe commettere.
Toure, invece, dovrebbe essere l’uomo indicato a fare il primo pressing. E quindi, quando si attacca, potrebbe commettere almeno un paio di falli. In casa Egitto occhi puntati su Hafez: di fronte ci sarà Bos, uno dei migliori in casa australiana nella prima fase del Mondiale. Un diretto avversario davvero scomodo. Chiudiamo la nostra quadrupla con Marmoush: l’attaccante di solito, anche quando salta, potrebbe commettere delle infrazioni e in questo caso c’è una quota altissima che è stuzzicante.
Ricapitolando: Behic, Toure, Hafez e Marmoush, quasi ammoniti plus, su SportBet hanno un valore di 16,41 volte la posta.
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