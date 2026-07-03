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Pronostici Argentina-Capo Verde: quasi ammoniti plus

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Pronostici Argentina-Capo Verde: ecco quattro quasi ammoniti plus del match che i campioni del Mondo dovrebbero vincere facile

Un sedicesimo di finale assai semplice per l’Argentina, anche se Capo Verde, all’inizio di questo Mondiale, con un poco di fortuna, ha pareggiato contro la Spagna.

Pronostici Argentina-Capo Verde
Pronostici Argentina-Capo Verde: quasi ammoniti plus (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ma la fortuna non aiuta sempre. E l’Albiceleste ha tutte le carte in regola, trascinato da un Messi in versione pallone d’oro, non dovrebbe avere difficoltà. In ogni caso in questo articolo andiamo a vedere chi sono quegli uomini che si potrebbero rivelare decisivi, commettendo almeno due falli, nel corso della partita.

Pronostici Argentina-Capo Verde: le nostre scelte

Partiamo da Capo Verde, la squadra che ovviamente è sfavorita. Il primo nome è quello di Livramento, l’attaccante centrale di questa nazionale che potrebbe sì commettere almeno due falli in questa partita. Sarà l’uomo che dovrà cercare di combattere in tutti i modi in mezzo alle maglie dell’Argentina. Sempre rimanendo sempre in casa Capo Verde occhio a Borges: il difensore centrale ha Messi e Lautaro di fronte. Insomma, si prospetta una partita complicata.

Due uomini li scegliamo anche in casa Argentina, ovviamente: il primo è Enzo Fernandez. Non solo lo conosciamo per quello che è il suo carattere sbarazzino, ma potrebbe essere anche infastidito dalle voci che lo vedono protagonista sul mercato. Un fattore da tenere in considerazione. Infine c’è Molina: fino al momento di falli l’esterno ne ha commessi pochi, ma si troverà di fronte all’uomo più pericoloso di Capo Verde, se possiamo definirlo in questo modo. E poi è una sfida sempre particolare. Ci crediamo.

Quindi: Livramento, Borges, Enzo Fernandez e Molina quasi ammoniti plus, su GoldBet, hanno un valore di 14,50 volte la posta. 

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